-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
أمطار رعدية عبر 5 ولايات غربية
الجزائر

للمرة الثانية.. زيت زيتون جزائري يحصد الذهب في مسابقة دبي الدولية

الشروق أونلاين
  • 8578
  • 14
للمرة الثانية.. زيت زيتون جزائري يحصد الذهب في مسابقة دبي الدولية

فاز منتج جزائري لزيت الزيتون من عين وسارة بولاية الجلفة للمرة الثانية في المسابقة الدولية لزيت الزيتون الخام الممتازة التي جرت في دبي، بعد حصده ثاني ميدالية ذهبية له في 2022 في إطار هذه المنافسة.

بعد فوزه بأول ميدالية ذهبية له في فيفري الماضي، خلال مسابقة دبي، حصل المنتِج حكيم عليلش صاحب العلامة التجارية “ذهبية” على ميدالية ثانية من المعدن النفيس، عن المنتوج نفسه الذي حافظ على جودته وكافة خصائصه بعد خمسة أشهر من تقديمه في المسابقة الأولى.

وفي تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أكّد عليلش أنّ هذه الميدالية الذهبية الجديدة مُنحت له “على أساس الزيت نفسه الذي خضع للتحاليل في فيفري الماضي أمام لجنة تحكيم مكونة من خبراء من عدة جنسيات”، كما أوضح أنّ “الزيت ظلّ سليماً بعد خمسة أشهر, مما أتاح له افتكاك هذه الميدالية الثانية”.

وأعرب عليلش عن ارتياحه لفوزه بالذهبية للمرة الثانية، مشيراً إلى أنّ هذا النجاح يدلّ على الجودة “العالية” لزيت الزيتون الجزائري، وأضاف: “ذلك يثبت بأنّ منتجي زيت الزيتون الجزائريين لديهم خبرة كبيرة في معالجة الزيتون على البارد للحصول على زيت الزيتون الخام الممتازة”.

الجزائر تتفوق على اسبانيا واليونان في مسابقة دولية

وفي 7 فيفري 2021، فاز منتج جزائري لزيت الزيتون، من عين وسارة بولاية الجلفة بالجائزة الأولى في المسابقة المخصصة لزيت الزيتون “الممتاز البكر” في المسابقة الدولية “دبي أوليف أويل كومبتيشن”.

واحتل حكيم عليلش المرتبة الأولى من ضمن 360 مشاركا في المسابقة من مختلف البلدان، لا سيما اسبانيا واليونان وإيطاليا وتونس وهي البلدان المنتجة الأولى في العالم.

وقد تم إجراء تحليل الزيوت من طرف لجنة تحكيم أولى تتشكل من خبراء مقيمين في دبي وتحليل آخر من خبراء دوليين (إيطاليون ويابانيون وفرنسيون وبرازيليون) وسيتاح للفائزين إمكانية تسويق منتجهم على المواقع الالكترونية لمنظمي المسابقة وعلى شبكة محلات فاخرة عبر العالم.

وفي تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أوضح هذا حكيم عليلش أنه يمتلك مستثمرة للزراعة البيولوجية حصريا وأن منتجه حاصل على شهادة من منظمة دولية في ألمانيا.

وأوضح انه يمتلك حقلا مساحته 40 هكتارا يحتوي على 9.000 شجرة زيتون منها 9.000 مسقي بشبكة التقطير وبلغ إنتاج هذا الحقل السنة الماضية 20.000 لترا وهو مردود وصفه هذا المزارع بالصعب.

وأوضح أنه من أجل الحصول على زيته يتم سحق الزيتون في نفس يوم قطفه بالمزرعة في طاحونة اقتناها من إيطاليا وأن قطفه يتم بالأيدي.

وفي المقابل تأسف المتحدث للبيروقراطية في العديد من جوانب نشاطه الفلاحي.

كما ذكر إشكالية اقتناء القارورات الزجاجية لزيت الزيتون كونها نادرة في الجزائر مما يدفعه أحيانا لاستيرادها من تونس.

وبخصوص طموحاته في التصدير، أكد على وجود اهتمام من زبائن من فرنسا وروسيا وسلطنة عمان وكندا واليابان والولايات المتحدة الأمريكية للموسم المقبل.

وأوضح “نستهدف بمنتوجنا أسواقا فاخرة لا يقل سعر اللتر فيها عن 120 أورو، أما نحن فنسوقه لموزعين بسعر يتراوح بين 7 و8 أورو للتر الواحد يبيعونه ب 20 أورو للتر الواحد في أوروبا”.

مقالات ذات صلة
الجامعة!

الجامعة!

خارطة طريق بـ6 إجراءات لإنجاح مشروع الإنجليزية

خارطة طريق بـ6 إجراءات لإنجاح مشروع الإنجليزية

الانتقال إلى المرحلة الثانية من الصيرفة الإسلامية

الانتقال إلى المرحلة الثانية من الصيرفة الإسلامية

الجزائر تؤكد دعمها الكامل لاتفاق السلم في مالي

الجزائر تؤكد دعمها الكامل لاتفاق السلم في مالي

توقيف متهمين باختطاف الشاب طارق وقتله في خنشلة

توقيف متهمين باختطاف الشاب طارق وقتله في خنشلة

شجار عائلي بين شاب ووالده ينتهي بجريمة قتل بشعة!

شجار عائلي بين شاب ووالده ينتهي بجريمة قتل بشعة!

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
14
  • خليفة

    السوق المحلية في حاجة الى زيت الزيتون و انتم تريدون التصدير !! حيث نجد ادنى نوعية في السوق تباع ب800 الى1000دج ،ام ان الدينار لا يعجبكم !!!

    1
  • حمدان

    صاحب المزرعه كرشه كبيره يبكي لانه يبيع بـ7 يورو اي 140 الف للتر في حين ان هذا السعر هذا هو سعر بيع المفرد في اوربا و ليس الجمله و يمكن التحقق من ذلك عبر رؤيه اسعار زيت الزيتون في كافور فرنسا مثلا عبر موقعهم.
    كم يكلف سعر اللتر حتى يبيعه بهذا السعر ؟
    حسب تقديري بين 40 و 50 الف كحد اقصى .
    غزو السوق و السيطره عليه تتم باحترام المستهلك و ليس فقط البحث عن ارباح كبيره .. هذه العقليه سائده عندنا ولا تنجح في الخارج .
    هناك امر لا افهمه لماذا غالب زيت الزيتون عندنا طعمه مدخن ؟ اي طعم شئ محروق فيه الا ما ندر ؟ هذا الطعم يجعلك تنفر منه

    -9
  • كلمة انصاف

    حبيببي اضرب للراس ولا مكلاه عندهم الدراهم معندهمش نوعية المنتوج ... ربي رزاق ما تخافش.

    2
  • adrari

    حقيقة وليس كذب مثل وحد الولاية.
    فاز منتج جزائري لزيت الزيتون، من "" عين وسارة بولاية الجلفة "" بالجائزة الأولى في المسابقة المخصصة لزيت الزيتون “الممتاز البكر” في المسابقة الدولية “دبي أوليف أويل كومبتيشن”.

    0
  • كلمة انصاف

    7 او 8 اورو رخيصة في السوق العالمية بالنظر لجودة منتوجك ... على الاقل 10 اورو جملة و الله يربح. لانك تدفع اجور عمال نقل اشهار.

    2
  • غايضو حالو

    يعطيك الصحة فرحتني عندنا كل الخير وأجوده

    1
  • حميد

    عقلية الجزائري تقول أنه يترك الزيتون حتى يخرج منه المرجون اي بعد جنيه بحوالي شهر و أكثر، و من الصعب تغيير هذه الذهنية.عن تجربة

    1
  • راضية علال

    زيت زيتون الجزائر لايعلى عليه ..ان شاء الله يتم تسويقه الى مختلف انحاء العالم

    2
  • mohamed

    allah yebark

    3
  • كمال

    (وأوضح نستهدف بمنتوجنا أسواقا فاخرة لا يقل سعر اللتر فيها عن 120 أورو، أما نحن فنسوقه لموزعين بسعر يتراوح بين 7 و8 أورو للتر الواحد يبيعونه ب 20 أورو للتر الواحد في أوروبا)
    الرجل لا يعرف اسعار السوق في الغرب و خاصه اوربا لا يوجد من يشري زيت زيتون بـ 120 يورو اغلى انواع زيت الزيتون هو المنتج من الجنوب الفرنسي و هذا سعره للمستهلك بين 20و25 يورو و السبب ان الانتاج قليل و تكلفه الانتاج غاليه زيت الزيتون التونسي يباع بحدود7الى9يورو للتر و يجد منافسه شرسه من الايطالي و الاسباني فاذا اريد لزيت الزيتون الجزائري مجلا في السوق فليحدد سعرا لا يتجاوز عن 7 يورو
    سعرالايطالي الفاخر PUGET بـ5 يورو

    -2
  • Karim

    مبروك على الفائز و هذا من الأعمال التي ترجع لنا الثقة في النفس و لا ننبهر أمام كل ما هو خارجي و على المنتجين أن ينظموا أنفسهم ليكون النجاح أكبر و لا ينسوا الزكاة حتى تكون البركة و الله المعين.

    3
  • ابو عمر

    إنجاز ظننت في البداية أنه إنجاز فأصبحنا نبحث عن قارورات الزجاج

    -2
  • ارض الشهداء

    الله يقدرك ويحفظك ويسر أمرك... نسبة عدد الليترات لكل شجرة قليل، ام هناك خطأ في الحساب

    0
  • خليل إ براهيم

    تبارك الله .

    2

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد