لماذا أشاد بوتين بالشعب الإيراني خلال محادثاته مع عراقجي؟

أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالشعب الإيراني لكفاحه من أجل البقاء مستقلا ​في مواجهة الضغط الأمريكي والصهيوني، وذلك خلال محادثاته مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في موسكو يوم أمس الإثنين.

وتأتي هذه الإشادة من بوتين في سياق تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وتقدير موسكو لصمود إيران في مواجهة الضغوط الغربية، وتأكيدا على دعم روسيا لإيران في “فترة عصيبة”.

وقال بوتين خلال محادثاته مع عراقجي، في سانت بطرسبورغ: “أود أن أبدأ حديثنا بالإشارة إلى أنني تلقيت رسالة من المرشد الأعلى لإيران الأسبوع الماضي”.

وأضاف: “أود أن أطلب منكم نقل خالص شكري وتقديري، وأؤكد أن روسيا، مثل إيران، تعتزم مواصلة علاقاتنا الاستراتيجية. أرجو منكم نقل شكري وتقديري للمرشد الأعلى (لإيران) على هذه الرسالة، وأطيب تمنياتي له بالصحة والعافية والنجاح”.

وتابع قائلا: “الشعب الإيراني يقاتل بشجاعة وبطولة من أجل سيادته، وروسيا تأمل أن يتجاوز الشعب الإيراني هذه الفترة العصيبة وأن يحل السلام في البلاد”

وأضاف: “بالتأكيد، نأمل بشدة أن يتجاوز الشعب الإيراني، مستلهما من شجاعته ورغبته في الاستقلال، هذه المرحلة الصعبة من المحن تحت قيادة قائد جديد، وأن يسود السلام”.

وشدد بوتين قائلا: “سنبذل كل ما في وسعنا لتحقيق مصالحكم ومصالح جميع شعوب المنطقة، من أجل تحقيق هذا السلام بأسرع وقت ممكن”.

ووصل عراقجي إلى مدينة سانت بطرسبرغ فجر الاثنين، في زيارة رسمية إلى روسيا بعد توقف قصير في باكستان وسلطنة عمان في جولة إقليمية.

وعرضت روسيا التوسط لمحاولة المساعدة في إعادة الهدوء إلى الشرق الأوسط في أعقاب الغارات الأمريكية – الصهيونية على إيران، وهي غارات نددت بها موسكو،كما اقترحت مرارا تخزين اليورانيوم المخصب الإيراني كوسيلة لتخفيف التوتر، ​وهو عرض لم تقبله الولايات المتحدة.