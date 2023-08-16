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اقتصاد
وزير المالية السعودي يجيب..

لماذا تنفق السعودية كل هذه الأموال على الرياضة؟ (فيديو)

الشروق أونلاين
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لماذا تنفق السعودية كل هذه الأموال على الرياضة؟ (فيديو)
ح.م
من تقديم اللاعب نيمار مع نادي الهلال السعودي

بعد الصفقات التي عقدتها الأندية مع كبار اللاعبين في العالم، بمبالغ مالية وصفت بـ “الفلكية”، مما جعل السوق السعودية تتحول إلى منافس قوي للدوريات الخمسة الكبرى على صعيد الإنفاق. 

أجاب وزير المالية السعودي محمد بن عبد الله الجدعان في خرجة إعلامية مع المذيعة الأمريكية هادلي غامبل، في منتدى دافوس 2023، على حجم الإنفاق واستقطاب الأسماء اللامعة للدوري السعودي.

وقال وزير المالية السعودي: “أعتقد رؤية 2030 وتحدثنا عنها من قبل، تعد جودة الحياة جزءً مهما من الرؤية (2030) لذا أردنا التأكد من تحسين جودة الحياة في السعودية”.

وأضاف الوزير السعودي قائلاً: “الرياضة جزء مهم للغاية من هذه الرؤية، فالشباب السعودي يتابع ويمارس الرياضة وأعتقد أنّ أي شيء لتعزي هذه الصناعة”.

وتابع الجدعان في رده على سؤال المذيعة الأمريكية: “في الواقع سيعود علينا هذا بالنفع، وتحسين الحياة لشعبنا وللمقيمين في السعودية”.

للإشارة فقد تعاقدت الأندية السعودية مع لاعبين عالميين بمبالغ مالية ضخمة، على غرار كريستيانو رونالدو إلى النصر وكريم بن زيمة إلى الاتحاد، والبرازيلي نيمار إلى الهلال، والدولي الجزائري رياض محرز إلى الأهلي.

وهذا يدخل ضمن سياسة رابطة الدوري السعودي التي أطلقتها مؤخرا “استراتيجية التحول”، بهدف الوصول بدوري كرة القدم ليكون ضمن أقوى 10 دوريات في العالم.

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