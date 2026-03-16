لماذا لم يتدرّب آيت نوري عشية مواجهة الريال؟

غاب اللاعب الدولي الجزائري ريان آيت نوري مدافع فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، الإثنين، عن التدريبات.

يأتي هذا الغياب رغم أن الفريق تنتظره مباراة قوية سهرة الثلاثاء، أمام الضيف نادي ريال مدريد الإسباني، بِرسم إياب ثمن نهائي رابطة أبطال أوروبا.

وجاء السبب متمثّلا في كون المدرب جوسيب غوارديولا قرّر إلغاء الحصة التدريبية، وطلب من كل لاعبيه في فريق مانشستر سيتي بِالبقاء في بيوتهم.

وذكرت تقارير صحفية بريطانية صادرة، الإثنين، أن المدرب غوارديولا فسّر السبب بتخوّفه من الإجهاد. بعد خوض مباراة في لندن سهرة السبت الماضي أمام المضيف نادي نيوكاسل، لحساب مسابقة “البريمرليغ”.

وقال غوارديولا: “ليس لدينا وقت للتدريب. أُفضّل أن يبقوا في بيوتهم. فعلت ذلك مرتين أو ثلاث مرات هذا الموسم. أحيانا أتدرب، وأحيانا أطلب منهم البقاء في بيوتهم. لقد كنا معا لمدة 11 شهرا منذ كأس العالم للأندية (جوان 2025)، لذا نعرف بعضنا جيدا”.

وكان غوارديولا قد لجأ إلى نفس القرار منذ أربعة أشهر خلت، حينما واجه لاعبوه الزائر نادي بورنموث في البطولة الإنجليزية بِتاريخ الثاني من نوفمبر الماضي، وكانت تنتظرهم بعد ثلاثة أيام من ذلك مواجهة الضيف نادي بوروسيا دورتموند الألماني في رابطة أبطال أوروبا.