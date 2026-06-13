لماذا يجب على “الفاف” اليقظة قبيل مواجهة الأرجنتين؟

هل يُمكن التخوّف من طاقم تحكيم المباراة المونديالية للمنتخب الوطني الجزائري لِكرة القدم ومنافسه الأرجنتيني؟

أسندت “الفيفا” المهمّة إلى ثلاثي من بولونيا، يقوده حكم الساحة سيمون مارتشينياك، البالغ من العمر 45 سنة، والذي يُرجّح أن يكون مونديال 2026 آخر عهد له مع هذه الوظيفة، استنادا إلى تقدّمه في السنّ.

التخوّف المُشار إليه أعلاه لا علاقة له بِهُوِّية الحكم، وإنما لِكون المنافس الأرجنتيني يضم مواطنا له بِاسم فيديريكو بيليغوي عضوا في لجنة التحكيم التابعة لـ “الفيفا”، الهيئة المخوّل لها تعيين حكام مقابلات كأس العالم.

وتُظهر الصورة المدرجة أدناه رئيس اتحاد الكرة الأرجنتيني الحالي كلاوديو تابيا، رفقة مواطنه فيديريكو بيليغوي العضو في لجنة التحكيم التابعة لـ “الفيفا”.

يُضاف إلى ذلك، أن الأرجنتين تنتمي إلى أمريكا الجنوبية، هذه المنطقة الممثّلة أيضا بِعضو آخر اسمه إنريكي كاسيريس من الأوروغواي. في حين يوجد إطار واحد فقط من القارة السمراء، بِاسم فيكتور غوميز وينتمي إلى جنوب إفريقيا.

وتتشكّل لجنة التحكيم التابعة لـ “الفيفا” من:

الرئيس:

بييرلويجي كولينا (إيطاليا).

نائب الرئيس:

هاني طالب الرئيسي (قطر).

الأعضاء:

فيديريكو بيليغوي (الأرجنتين).

إنريكي كاسيريس (الأوروغواي).

فيكتور غوميز (جنوب إفريقيا).

نيكولا ريتسولي (إيطاليا).

روبيرتو روسيتي (إيطاليا).

جويل أغيلار (السلفادور).

سامشول مايدين (سنغافورة).

كفين ستولتينكامب (زيلاندا الجديدة).

نيل بولوسو (جزر سليمان/ بلد يقع في المحيط الهادي/ منطقة أوقيانوسيا).

ريبيكا ويلتش (إنجلترا/ ممثلة التحكيم النسوي).