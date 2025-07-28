لمكافحة جرائم التقليد والقرصنة: اتفاقية بين الشرطة وديوان حقوق المؤلف

وقعت المديرية العامة للأمن الوطني والديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة اتفاقية تعاون بهدف تعزيز مكافحة جرائم التقليد والقرصنة.

وأفادت المديرية العامة للأمن في بيان أنه “في إطار تكريس التعاون المؤسساتي وتعزيز الجهود الوطنية الرامية إلى صون الحقوق الفكرية وحماية الإبداع الثقافي والفني، تم صبيحة اليوم الإثنين الموافق لـ 28 جويلية، بمقر المديرية العامة للأمن الوطني، التوقيع على اتفاقية تعاون بين المديرية العامة للأمن الوطني والديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة “.

وفي كلمته التي ألقاها بالمناسبة، أكد المدير العام للأمن الوطني، علي بوداوي، أن هذا الاتفاق سيعزز الجهود في مجال مكافحة جرائم التقليد والقرصنة التي تستهدف الملكية الفنية والأدبية، بما فيها المجال الرقمي، من خلال الجوانب الإجرائية، الاستشارات القانونية، التعاون التكويني والتقني والتكنولوجي.

أما المدير العام للديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، سمير ثعالبي، فأشار في كلمته، أن هذه الاتفاقية تنص على آليات شاملة للتعاون الميداني والقانوني والتقني، بالإضافة إلى برامج التكوين والتحسيس والتنسيق المستمر بين الجانبين.