“لم نستهدف تركيا وسلطنة عمان”.. خامنئي يفضح الصهاينة

فضح المرشد الإيراني الأعلى مجتبى خامنئي خطط الصهاينة الذين يعتمدون على الرواية المزيفة لإثارة الفتنة بين الشعوب المسلمة، مؤكدا أن بلاده لم تستهدف تركيا وسلطنة عمان بهجمات صاروخية. 

وقال خامنئي: “الهجمات التي وقعت ضد تركيا وسلطنة عمان، وهما دولتان تربطنا بهما علاقات جيدة، واستهدفت بعض المناطق فيهما، لا تمت بأي صلة إلى القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية ولا إلى سائر قوى جبهة المقاومة”.

وأضاف: “إن هذا العمل ليس إلا حيلة من العدو الصهيوني، الذي يلجأ فيها إلى أسلوب الرواية المزيفة لإثارة الفتنة وبث الفرقة بين الجمهورية الإسلامية وجيرانها، وقد يتكرر هذا الأسلوب في دول أخرى أيضا، أما بقية ما يتعلق بهذا الموضوع فقد تم بيانه سابقا”.

ودعا خامنئي إلى الوحدة والتضامن في بلاده، مشيرا إلى أهمية الوحدة والتماسك الاجتماعيين، كما دعا وسائل الإعلام في البلاد إلى “توخي الحذر من أي أنشطة قد تخدم الهجمات النفسية التي يشنها العدو”.

وأردف: “ظن العدو أنه بقتل القادة والزعماء في بداية الحرب، سينسحب الشعب من الشوارع خوفا، وسيسيطر على إيران، لكن شعبنا رسخ موقفا قويا ووجه لهم ضربة قوية”.

لجنة الأهلة تعلن الجمعة أول أيام عيد الفطر 1447ه في الجزائر

