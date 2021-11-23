لهذا السبب يضرب الأطفال أنفسهم؟

أسباب متعددة، ودوافع نفسية مختلفة، تجعل الأطفال يضربون أنفسهم، غير أن الأولياء يعجزون عن تفسير هذا السلوك العدواني طالما أن هذه الكائنات الصغيرة لا تعرف كيف تعبّر عن نفسها بالكلام.

ومن حسن الحظ، أن الأطباء وخبراء التربية وعلم النفس، استطاعوا إيجاد إيضاحات لكل نوع من أنواع الضرب التي يمارسها الأطفال ضد أنفسهم، مما يسهّل على الوالدين معرفة الأسباب والتصرف بطريقة صحيحة إزاء هذا السلوك.

فمن الناحية الجسدية، قد يعمد الطفل في أشهره الأولى إلى ضرب نفسه كردة فعل عن شيء يزعجه، مثل التبلل أو عدم قدرته على النوم.

وعندما يكبر الطفل قليلا، قد لا يجد أفضل من ضرب الرأس، أو عض اليد للتعبير عن ألم في أذنه، أو لكونه يعاني من مشاكل في التسنين، وغالبا ما يقوم بهذا التصرف حتى يتخلص من الألم ويحصل على شعور أفضل.

وفي حالات أخرى، قد يشير ضرب الرأس بطريقة عنيفة، بالإضافة إلى أعراض أخرى، إلى التوحد مما يستلزم التعجيل بزيارة الطبيب قبل تفاقم المرض.

أما من الناحية النفسية، فمن الممكن أن يلجأ الأطفال في السنوات الأولى من أعمارهم إلى ضرب أنفسهم للتخفيف من الانفعالات النفسية أو للتعبير عن حالة الإحباط التي تنتابهم إثر عدم تحقيق رغباتهم، أو لكونهم لا يستطيعون التعبير عن أنفسهم بشكل جيد لكونهم متأخرين الكلام.

ومن الضرورة بمكان أن يراقب الآباء والأمهات طريقة الضرب التي يستخدمها أطفالهم لأنها تعتبر كلمة السر التي تساعدهم على علاج أي موقف في حينه، وعرض الطفل على الطبيب إذا كان الضرب يشير إلى حالة مرضية.

أما إذا كانت هناك أسباب نفسية وراء ممارسة هذا السلوك من طرف الأطفال، فيمكن علاج الأمر بإتباع هذه النصائح:

تشتيت الانتباه

عندما يرغب الطفل في الحصول على شيء ما يعلم مسبقا أنه غير مسموح له بالحصول عليه، أو يريد أن يلفت إليه الانتباه، ويستعمل الضرب حتى يتحقق له من ما يريد، من المهم أن تقوم الأم بتشتيت انتباه ابنها ومحاولة إلهائه بشيء آخر لأن منحه ما يريد تحت تهديد الضرب يجعله دائما يستخدم هذا الأسلوب حتى يحصل على مبتغاه.

ألفاظ مطمئنة

التحدث إلى الطفل بطريقة لطيفة واستخدام ألفاظ مطمئنة تفيض بالحب والحنان.

خلق بيئة آمنة لطفلك

إذا وجد طفلك عدة طرق لإيذاء نفسه مثل ضرب رأسه بشيء قوي، حركه أو انقله بعيدا عن متناول اليد.

تقديم المساعدة المعنوية

خذ طفلك بين ذراعيك وامنعه من ضرب نفسه عن طريق منع ذراعيه، قد تكون هذه الحركة كافية لتهدئة طفلك وتوقفه عن إصابة نفسه.