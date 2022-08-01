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رياضة
بعد رفضه التنقل مع الفريق إلى إسرائيل

لوغانو السويسري يعاقب عمورة

ح. س
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لوغانو السويسري يعاقب عمورة

أقدمت إدارة نادي لوغانو السويسري على معاقبة الدولي الجزائري، محمد أمين عمورة، على خلفية رفضه التنقل مع الفريق إلى إسرائيل لمواجهة نادي هبوعيل بئر سبع، في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لحساب تصفيات منافسة دوري المؤتمر الأوروبي.

وكإجراء أولي، قام الفريق السويسري بإبعاد عمورة عن لقاء النادي الأخير أمام نادي أف سي وينترهور، علما وأن الدولي الجزائري ليس معاقب ولا يعاني من أي إصابة، فيما كان بصم على بداية موسم جيدة.

ويبدو أن إدارة نادي لوغانو تريد الضغط على اللاعب الجزائري من أجل إرغامه على المشاركة في المباراة أمام النادي الإسرائيلي المقررة هذا الخميس في سويسرا على أن تجري مباراة العودة في 11 أوت المقبل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

يذكر أن عمورة سيلعب الموسم الثاني له مع لوغانو السويسري، الذي كان التحق به صائفة 2021، قادما من وفاق سطيف.

وفي أول موسم له، سجل المهاجم الجزائري خمسة أهداف في جميع المنافسات، خلال الـ23 مباراة لعبها في البطولة والكأس، فيما توّج مع لوغانو بكأس سويسرا.

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