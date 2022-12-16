لوكال تعامل مع شركة يديرها مغربي قريب من العائلة الملكية

القطب الاقتصادي والمالي يؤجل المحاكمة إلى 22 ديسمبر الجاري

أرجأت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، الخميس، البتّ في ملف الفساد الذي طال الشركة الوطنية للنقل البحري للمسافرين المتابع فيه المدير العام السابق وعدة متهمين إلى تاريخ 22 ديسمبر 2022، وذلك بطلب من الدفاع.

وقد أمر قاضي التحقيق يوم 10 جوان الماضي بإيداع كل من المدير العام للشركة “إ.ك” الحبس المؤقت، بالإضافة إلى رئيس قسم التسويق والشحن، ورئيس محطة التوقف بالمؤسسة مع وإخضاع المتهمين “ش.إ” المدير التجاري لذات المؤسسة “ش. أ”، ونائب المدير العام للشركة “ل .ف” لالتزامات الرقابة القضائية.

وقد وجهت للمتهمين في ملف الحال عدة تتهم، تتعلق بالتبديد العمدي والاستعمال على النحو غير الشرعي لممتلكات وأموال عمومية واستغلال النفوذ وإساءة الوظيفة والمنصب، ومنح منافع غير مستغلة للغير.

تأجيل محاكمة المتهمين من مؤسسة النقل البحري إلى نفس التاريخ

وفي نفس اليوم أجلت ذات الجهة القضائية محاكمة الوزير السابق للمالية، محمد لوكال ومن معه، إلى تاريخ 22 ديسمبر الجاري أيضا، بطلب من هيئة الدفاع.

ويتابع وزير المالية السابق بصفته الرئيس المدير العام للبنك الخارجي الجزائري، بوقائع تتعلق بإبرام 3 صفقات مع مكتب الدراسات الأجنبي DELOITTE الكائن مقره بفرنسا ويديره المدعو “ف.ب” من جنسية مغربية، ذو نفوذ مع العائلة الملكية المغربية.

وقد وجهت للمتهم جنح إساءة استغلال الوظيفة، التبديد العمدي لأموال عمومية، منح امتيازات غير مبررة للغير بمنسابة إبرام عقد أو صفقة مع مؤسسة عمومية وهي الأعمال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 26 فقرة 01، 29 و33 من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته.

ويعتبر هذا الملف الثالث الذي يتابع فيه لوكال بصفته الرئيس المدير العام للبنك الخارجي الجزائري، حيث تم إدانته في الملف الأول بـ6 سنوات حبسا نافذا بعد تأييد مجلس قضاء الجزائر للحكم الصادر عن القطب الاقتصادي والمالي، والملف الثاني الذي توبع فيه رفقة 10 وزراء في وقائع تتعلق بمنح المشاريع للإخوة “كونيناف”، حيث تمت إدانته بـ8 سنوات حبسا نافذا.