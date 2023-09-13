ليبيا تشكر الجزائر على دعمها في مواجهة مخلّفات الإعصار

شكر وزير المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة بليبيا محمد سالم الشهوبي، القيادة والحكومة والشعب الجزائري على دعمها في مواجهة مخلّفات الإعصار.

وعبر الوزير الليبي عن “امتنانه للشعب الجزائري وقيادته، على الدعم الذي قدموه لبلده إثر الفيضانات التي اجتاحت الكثير من المدن مخلفة مئات من الضحايا والجرحى”.

وأضاف الشهوبي: “ليس غريبا على الشعب الجزائري والحكومة والقيادة الجزائرية تقديم المساعدات إلى إخوانهم الليبيين. ونعتبر الجزائر الأخت الكبرى لنا باعتبار مصيرنا واحد”.

كما ألفت محمد سالم الشهوبي في تصريح له عقب استقبال رئيس المجلس الرئاسي لدولة ليبيا للوفد الوزاري والمسؤولين الجزائريين إلى “وصول أسطول من الطائرات محملة برجال الانقاذ بمعداتهم الكاملة”.

الجزائر تنظّم جسرا جويا لنقل المساعدات الإنسانية إلى ليبيا

قررت الجزائر يوم الثلاثاء إرسال مساعدات إنسانية استعجالية إلى ليبيا، عبر جسر جوي مُكوّن من 8 طائرات تابعة للجيش، لإغاثة ضحايا السيول الناجمة عن إعصار “دانيال” المتوسطي شرقي البلاد.

وصرّح وزير الداخلية مرّاد: “كان لا بد أن نسجل حضورنا بأمر من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الذي أوفدنا كوفد وزاري لنقدم تعازيه إلى الرئيس وإلى الحكومة والشعب الليبي”.

وأكد مرّاد أن الرئيس تبون أبدى استعداده أن “يساعدهم أكثر كلما كان ذلك ضروريا وكلما طلب إخواننا الليبيين ذلك”.

وهذا في تصريح للوزير ابراهيم مرّاد عقب استقبالهم من قبل رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد يونس المنفي، لوزراء الداخلية والتضامن والصحة ورئيسة الهلال الأحمر الجزائري.