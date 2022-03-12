مؤثرون سياحيون يطيحون بنجوم الإنستغرام والتيك توك

على خطى خوباي وكازو إست والدقس

انقلب حال مواقع التواصل الاجتماعي، رأسا على عقب، في الآونة الأخيرة، بعد الهرج والمرج في تيكتوك، وفضائح النصب والترويج في إنستغرام، ومهازل الفايسبوك، انفض الناس من حول أصحاب الصفحات هزيلة المحتوى. وفي ظل هذه الظروف، برزت موجة جديدة من المؤثرين المثقفين، خاصة الناشطين في مجال السياحة، الذين، في ظرف وجيز، حصدوا عشرات الآلاف من اللايكات والجمجمات.

خوباي.. رحلة البحث عن المليون

قامت الدنيا، في مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب حملة مليونية لمساندة مدون سياحي، اسمه خبيب كواس، الذي اشتهر في فايسبوك واليوتيوب بفضل فيديوهات رحلاته في داخل الوطن وخارجه… ومن حملة في إنستغرام، لرفع عدد المعجبين إلى مليون، انقلب الأمر إلى حملة ضد أصحاب صفحات الرداءة، التي تصنع محتوى تافها لا جدوى منه. وارتفعت أصوات، من هنا وهناك، تدعو إلى ترك هذه الصفحات والحسابات، خاصة المتعلقة بالأنستراغراموز، وشباب التيك توك، والالتفاف حول صناع المحتوى العلمي والثقافي والسياحي والطبي.

صفحة تضم ثلاثة ملايين معجب، كانت وراء هذه الحملة الضخمة، وهي توب كومنتور، التي بفضل دعمها، حطم المدون السياحي “خوباي”، رقما قياسيا، إذ تمكن من ضم أكثر من مليون معجب إلى حسابه في إنستغرام، في ظرف يوم و17 ساعة، بالإضافة إلى قاعدة جماهيرية واسعة على الفايسبوك، بتعداد مليوني متابع.

محمد جمال.. مذكرات رحالة

بعد خوباي، اتفقت العديد من الصفحات على إطلاق حملة أخرى، مشابهة لدعم مدون سياحي آخر، هو محمد جمال طالب.. وكتبت إحدى الصفحات: “المستحيل ليس جزائريا، كما فعلنا مع خبيب، سنفعلها مع أكثر صانع للمحتوى، يروج للسياحة الداخلية، محمد جمال طالب”.. ويضم حساب هذا الأخير أكثر من 480 ألف متابع، في فايسبوك. والهدف القادم، المليون في إنستغرام.

الدقس.. حقيبة ظهر وأحلام

من المؤثرين القادمين بقوة، في السوشيال ميديا، مؤثر، يطلق على نفسه اسم الدقس، يتابع صفحته على فايسبوك أكثر من 340 ،مسافرا بين ولايات الوطن ،ألف جزائري. ويعيش الدقس يوميات مليئة بالمغامرات خاصة ،ويقرب السياحة ويبسطها ،وينصح بالموقع السياحي الفلاني ،يعرّف ببحيرة أقولميم وتيكجدة وتيميمونذي لا يملك في معظمه مصاريف السفر والتنقل للشباب.

يوميات جزائري وإيطالية

أكثر الصفحات السياحية متابعة على فايسبوك في الجزائر “كازواست”، إذ يتابعها أكثر من مليون شخص. أما ألف معجب 200فيضم أكثر من ،حساب إنستغرام. ، وتوثق هذه الصفحة المليونية يوميات الرحالة الجزائري ،عرفك على الأماكن السياحية، توتو. الصفحة ذات محتوى ممتازڤوزوجته الإيطالية استر أر ،بلقاسم بن عروسيكتشف المتابعون تقاليد ، وبفضل التناسق التام بين بلقاسم واستر ،وكذلك ..لطبيعة والتخييم الىإقربك وتوعادات الجزائر وأكلاتها المختلفة.

والملاحظ لتطور ظاهرة المؤثرين السياحيين في الفايسبوك وإنستغرام، يستنتج أن هناك انقلابا على المشاهير، الذين بنوا مجدهم بتقديم محتوى سطحي، الهدف منه الربح السريع، والذين لا يهتمون إلا بتلميع مظهرهم الخارجي، وإشهار بذخهم وملابسهم، وما تجود به الشركات الممولة عليهم.