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اقتصاد

مؤسسات ناشئة جزائرية تسجل أول مشاركة رسمية في أسبوع لندن للتكنولوجيا 2026

الشروق أونلاين
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مؤسسات ناشئة جزائرية تسجل أول مشاركة رسمية في أسبوع لندن للتكنولوجيا 2026
Algeria Venture
جانب من فعاليات الأسبوع

تشارك مجموعة من المؤسسات الناشئة الجزائرية في فعاليات أسبوع لندن للتكنولوجيا 2026 (London Tech Week)، في أول حضور رسمي للجزائر ضمن هذه التظاهرة العالمية المتخصصة في الابتكار والتكنولوجيات الحديثة، وذلك بإشراف من المسرّع العمومي Algeria Venture.

وانطلقت التظاهرة اليوم بإنجلترا وتستمر على مدار ثلاثة أيام، وسط مشاركة دولية واسعة، حيث يُرتقب أن تستقطب نحو 30 ألف مشارك، من بينهم أكثر من 1500 مستثمر يمثلون مختلف دول العالم، ما يجعلها من أبرز المواعيد التكنولوجية على الساحة الأوروبية.

وتهدف المشاركة الجزائرية إلى تعزيز حضور المؤسسات الناشئة الوطنية في الأسواق الدولية واستكشاف فرص جديدة للتعاون والشراكة، من خلال التواصل مع المستثمرين والخبراء والفاعلين الرئيسيين في منظومة الابتكار بالمملكة المتحدة ومختلف الدول الأوروبية.

ويتيح الحدث للمؤسسات الجزائرية الناشئة فرصة عرض حلولها ومنتجاتها التكنولوجية، والاطلاع على أحدث الاتجاهات العالمية في مجالات الابتكار والتحول الرقمي، إلى جانب بحث آفاق التوسع الدولي وتسريع وتيرة نمو مشاريعها.

ويضم الوفد الجزائري مؤسسات ناشئة تنشط في قطاعات استراتيجية تشمل الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء (IoT)، وتكنولوجيات الروبوتيك، والأمن السيبراني، وهي مجالات تشهد نمواً متسارعاً وتستقطب اهتماماً متزايداً من المستثمرين والأسواق العالمية.

وتعكس هذه المشاركة التوجه المتنامي نحو دعم منظومة الابتكار الجزائرية وتعزيز انفتاح المؤسسات الناشئة المحلية على المحيط الدولي، بما يسهم في استقطاب فرص التمويل والشراكات وتطوير القدرات التنافسية للمشاريع التكنولوجية الجزائرية.

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