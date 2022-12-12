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مؤسسة بريد الجزائر تنشر توضيحات حول تغيُر خدماتها الإلكترونية

إيمان بوخاتم
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مؤسسة بريد الجزائر تنشر توضيحات حول تغيُر خدماتها الإلكترونية
ح.م

طرح بريد الجزائر عدة تغييرات على الخدمات المقدمة لزبائنه عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للمؤسسة.

وتوفر البوابة الجديدة للمؤسسة العديد من المزايا والخدمات التي كانت حصرا إما على أصحاب التطبيق الإلكتروني أو على مستوى المكاتب البريدية.

بريد الجزائر وعبر فيديو توضحي أكد أن موقعه الإلكتروني أصبح بحلة وخدمات جديدة، وهو ما سيمكن زبائن المؤسسة من الاستفادة من عدة مزايا.

ومن بين الخدمات التي أصبحت متاحة عبر موقع https://eccp.poste.dz، نجد مستخلص كشف الحساب وكذا  طلب البطاقة الذهبية أو تغيير مكتب توصيلها بالإضافة إلى امكانية توقيفها في حال السرقة وكذا تتبع مسارها.

طلب دفتر الصكوك أصبح متاحا هو الآخر  عبر الموقع الإلكتروني، إلى جانب خاصية رمز الاستجابة السريعة (QR Code) لكل عملية كشف عن تفاصيل الحساب لفترة زمينة معينة.

أما عن كيفية الإستفادة من هذه الخدمات، فبالنسبة للمستفيدين الجدد من حساب بريدي يتم منحهم الرقم السري بصفة آلية.

وبالنسبة للزبائن الذين يمتلكون بطاقة ذهبية فيمكنهم انشاء حساب عن بعد من خلال الموقع، كما يمكن طلب الرقم السري على مستوى مكاتب البريد.

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