مؤشر التقدم الإجتماعي: الجزائر ضمن قائمة الأحسن عربيا

جاءت الجزائر ضمن أفضل 10 دول عربية من حيث مؤشر التنمية الاجتماعية لعام 2022. حسب ما كشفته دراسة أمريكية.

وحسب المؤشر الصادر عن مؤسسة “سوشيال بروكرس إمبيراتف” الأميركية والذي يشمل 169 دولة جاءت الجزائر في المركز 9 عربيا و95 عالميا.

ويدرس المؤشر ثلاثة محاور وهي الاحتياجات الإنسانية الأساسية وركائز الرفاهية والفرص.

وتضم هذه المحاور عدة جوانب، أهمها التغذية والرعاية الصحية والوصول إلى المعرفة الأساسية بالإضافة إلى الحقوق الأساسية والحرية الشخصية.

وظهرت الجزائر في خريطة التصنيف باللون الأزرق الفاتح، حيث حصدت على نسبة إجمالية قدرت بـ65.59 بالمئة، منها 80.37 بالمئة فيما يخص الاحتياجات الأساسية، و62.40 بالمئة على مؤشر ركائز الرفاهية و50.01 فيما يتعلق بمؤشر الفرص.

عالميا، احتلت النورواي المركز الأول بتنمية اجتماعية بلغت نسبتها 90.74 بالمئة، أما عربيا فكانت الصدارة للكويت بمجموع 74.06 بالمئة تلتها الإمارات ثم تونس في المركز الثالث فعمان، الأردن، لبنان، قطر والبحرين في المركز الثامن.