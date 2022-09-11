مؤشر التنمية البشرية الأممي.. الجزائر الأولى مغاربيا والسابعة عربيا

تحتل المركز الثالث افريقيا

احتلت الجزائر المرتبة الأولى مغاربيا والسابعة عربيا في مؤشر التنمية البشرية العالمي ضمن تصنيف “تنمية عالية”، تلتها تونس والمغرب.

وجاءت الجزائر في المركز الأول مغاربيا والثالثة افريقيا في تقرير التنمية البشرية 2022 الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لتأتي في المرتبة الـ 91 عالميا متقدمة على تونس التي جاءت في المرتبة الـ 97 والمغرب التي حلت في المرتبة 123 تلتها موريتانيا في المرتبة 158 عالميا من بين 191 دولة شملها التقرير

وفقاً للتقرير الذي جاء هذا العام بعنوان “صناعة المستقبل، في عالم متحول” بلغ رصيد الجزائر 0.745 درجة متقدمة عن العام الماضي بمقدار 0.009 درجة.

وعربيا تصدرت الإمارات الترتيب وجاء في المركز الـ 26 عالميا تلتها البحرين والسعودية في المرتبة الـ 35 ثم قطر في المرتبة الـ 42 عالميا وجاءت الجزائر في المرتبة السابعة عربيا.

يصدر تقرير التنمية البشرية عن برنامج الأمم المتحدة سنوياً منذ عام 1990، وهو مؤشر مركب يعبّر عن مستوى رفاهية الشعوب من خلال ثلاثة أبعاد هي «الصحة، والمعرفة، ومستوى المعيشة»، وتتمثل في أربعة مؤشرات هي: متوسط العمر المتوقع عند الولادة، وسنوات الدراسة المتوقعة، ومتوسط سنوات الدراسة، ونصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي.

ومطلع عام 2022، صنف مؤسسة “اكونوميست امباكت” للأبحاث الجزائر، في المرتبة الأولى مغاربيا والرابعة والخمسين عالميا في مؤشر الأمن الغذائي العالمي.

وحمل تقرير المؤسسة الأخير دراسة حول مؤشر الأمن الغذائي على مستوى العالم حيث جاءت ايرلندا في المرتبة الأولى وعربيا جاءت قطر في الأولى المرتبة الرابعة والعشرون عالميا وتلتها الكويت في المرتبة الـ 30 عالميا.

ومغاربيا جاءت الجزائر في المرتبة الأولى تلتها تونس التي جاءت في المرتبة 55 عالميا والمغرب 57 عالميا.

وأحرزت الجزائر 77.9 نقطة فيما يتعلق بالقدرة على تحمل التكاليف، وجودة الطعام وسلامته، وما فوق 62 نقطة لركائز التوافر والمرونة.

وصنفت الجزائر في نفس فئة غالبية البلدان الأوروبية والولايات المتحدة وكندا والصين وروسيا والبرازيل واستراليا وغيرها.