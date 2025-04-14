ماذا تفعل بك الجرعة الزائدة من الباراسيتامول؟

حذّر خبراء من أن تناول جرعة زائدة من الباراسيتامول يوميا قد يكون قاتلا، وأكدوا أن الخطر قد يكمنفي تناول بضع حبات إضافية بانتظام على مدار أيام أو أسابيع أو أشهر.

وقد وجدت إحدى الدراسات أن أقل كمية من هذا الدواء قد تُسبب الوفاة هي 10 غرامات بتركيز 500 ملغ لكل قرص.

ويُنصح عموما بعدم تناول أكثر من 8 أقراص خلال 24 ساعة، وتناول 24 إلى 30 قرصا دفعة واحدة قد يؤدي إلى جرعة زائدة أو حتى الوفاة، وفقا لموقع newhealthadvisor.

ماذا يحدث عند تناول جرعة زائدة؟

يُؤخذ الباراسيتامول عادة عن طريق الفم، ويتوفر بأشكال مختلفة: أقراص، وكبسولات، وأدوية قابلة للذوبان، وسائلة.

يمر هذا الدواء عبر المعدة والأمعاء إلى الجسم، مسببا تسكين الألم وخفض درجة الحرارة المرتفعة (الحمى).

بعد ذلك، يُعطَّل نشاط الباراسيتامول قبل أن يُطرح من الجسم، تتم معالجة حوالي 20% من الدواء في جدار الأمعاء، والباقي في الكبد.

خلال هذه العملية، تتكون كمية صغيرة من مركب سام”ن-أسيتيل-ب-بنزوكوينونإيمين”، أو” NAPQI”في الكبد، ولكن يتم التخلص من سميته بسرعة بواسطة مادة تُسمى الجلوتاثيون.

في حالة تناول جرعة زائدة، قد تنخفض مخزونات الجلوتاثيون بشكل كبير، بحيث لا يتبقى ما يكفي لإزالة الكميات المتزايدة من NAPQI يتراكم NAPQI بعد ذلك وقد يُلحق الضرر بالكبد.

يُعد الباراسيتامول الدواء الأكثر شيوعا في حالات تناول جرعات زائدة، يمكن أن يؤدي إلى فشل الكبد في غضون أيام قليلة، حتى مع إعطاء دواء لحمايته، وقد يكون فشل الكبد قاتلا، حسب موقع patient.

ما هي أعراض الجرعة الزائدة؟

قد لا تظهر أي أعراض في اليوم الأول،ولكنيصاب الشخص بعد 24 ساعة من تناول الجرعة الزائدة بالغثيان والقيء.

قد يكون هناك ألم تحت الأضلاع على الجانب الأيمن (حيث يوجد الكبد)، وقد يكون هناك اصفرار في بياض العينين والجلد (يرقان)، تشمل الأعراض الأخرى ما يلي:

ـ اعتلال دماغي (اضطراب في وظائف المخ).

ـ نزيف.

ـ انخفاض مستوى السكر في الدم.

ـ وذمة دماغية.

ـ اضطرابات أيض الجلوكوز.

ـ وجود دم أو خلايا دموية في البول.

ـ بيلة بروتينية (وجود بروتين زائد في البول).

ـ اضطراب في إيقاع ضربات القلب.

ـ التهاب البنكرياس، وفق موقع newhealthadvisor.

متى تطلب المساعدة العاجلة؟

إذا ظهرت عليك أي من الأعراض التالية، يجب عليك طلب المشورة الطبية فورا:

ـ ألم في البطن، غثيان، قيء.

ـ اصفرار لون الجلد أو بياض العينين (يرقان).

ـ صداع شديد، ارتباك، أو نعاس.

ـ عدم التبول إطلاقا خلال الساعات الثماني الماضية، حسب موقع healthline.

كيف يتم تقييم الجرعة الزائدة في المستشفى؟

سيُجري الطبيب تقييما شاملا، وسيسأل أيضا عن:

ـ عدد الأقراص المُتناولة.

ـ وقت تناول الجرعة الزائدة.

ـ ما إذا كان الدواء على شكل أقراص، أو كبسولات، أو سائل، أو سائل قابل للذوبان.

ـ ما إذا تم تناول أي أقراص أخرى في نفس الوقت.

ـ ما إذا كانت هناك أي خطط للانتحار، مثل كتابة ملاحظة.

ـ سيُجري أيضا فحصا شاملا، والذي قد لا يكشف في البداية عن أي خلل، بمجرد ظهور تلف الكبد، قد يُصاب المريض باليرقان، وضعف الكبد، ووجود إصابة في الدماغ (تُسمى اعتلال الدماغ).

للأسف، غالبا ما يكون علاج الكبد في هذه المرحلة متأخرا جدا، باستثناء عملية زراعة الكبد، وفقا لموقع patient.