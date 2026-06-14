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رياضة

ماذا عن النقل التلفزيوني لِمباراة الجزائر والأرجنتين؟

الشروق الرياضي
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ماذا عن النقل التلفزيوني لِمباراة الجزائر والأرجنتين؟

يُمكن للجمهور الجزائري مشاهدة مباراة المنتخب الوطني لِكرة القدم ومنافسه الأرجنتيني، على المباشر.

وسينقل التلفزيون العمومي الجزائري هذه المباراة، عبر القناة الأولى (الأرضية)، كما أعلنته عنه إدارة هذه المؤسسة الإعلامية عصر الأحد.

وتُجرى هذه المباراة على الساعة الثانية من صباح الأربعاء المقبل بِالتوقيت الجزائري، الذي يتزامن مع الساعة الثامنة من مساء الثلاثاء بِتوقيت مدينة كانساس سيتي الأمريكية.

وتندرج هذه المقابلة ضمن إطار الجولة الأولى من دور المجموعات، لِمنافسة كأس العالم 2026.

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