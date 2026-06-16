ماذا قال أوكيجة عن مشاركة “الخضر” في المونديال؟

يُبدي حارس المرمى الدولي الجزائري السابق ألكسندر أوكيجة تفاؤلا، بِتحقيق “الخضر” لِمشوار مشرّف في كأس العالم 2026.

ويُشير تاريخ الـ 14 من نوفمبر 2024 إلى موعد آخر مباراة دولية خاض أطوارها الحارس أوكيجة في صفوف “الخضر، وكانت خارج القواعد ضد غينيا الإستوائية، في إطار تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025. وانتهت بِنتيجة التعادل السلبي.

وقبل سويعات من دخول “محاربي الصحراء” مضمار كأس العالم بِمواجهة الأرجنتين، يقول الحارس ألكسندر أوكيجة عن هذه المشاركة: “أنا على يقين من ذلك. يمتلك هذا المنتخب العديد من الإمكانيات، ويمكنه أن يفاجئ الجميع في كأس العالم. تحوز الجزائر الآن تشكيلة غنية، تضم لاعبين ينشطون في بطولات تنافسية وأندية من الطراز الرفيع. هذه الخبرة على أعلى المستويات تُعدّ رصيدا قيّما. كما يستفيد المنتخب من توازن مثير للاهتمام بين اللاعبين المخضرمين والجيل الجديد الذي اندمج تدريجيا في المجموعة خلال المواسم القليلة الماضية. لقد نضج هؤلاء اللاعبون الشباب واكتسبوا خبرة دولية. أنا على ثقة بِأنهم قادرون على الوصول إلى مستوى جيّد في السنوات المقبلة”.

وختم حامي العرين البالغ من العمر 37 سنة، يقول في أحدث تصريحات أدلى بها لموقع “ميديا فوت” الفرنسي: “يجب أن يكون اللاعبون طموحين وأن يؤمنوا بِقدراتهم. أتمنى أن يجلب هذا المنتخب السعادة للشعب الجزائري، وأن يكتب صفحة جديدة في تاريخ كرة القدم في بلادنا”.

بقي التذكير بِأن ألكسندر أوكيجة تعرّض لإصابة خطيرة على مستوى الركبة (تمزّق الأربطة الصليبية)، في أوت 2025. وأجرى عقب ذلك عملية جراحية، وابتعد عن المنافسات الرسمية. ولا يزال لم يتّخذ القرار النّهائي بِالاستمرارية أو تعليق القفازَين.