ماذا يقول “تقويم أم القرى” الرسمي في السعودية عن موعد عيد الفطر؟

تعتمد السعودية على الرؤية الشرعية لتحديد مواعيد بداية الأشهر القمرية، لكنها تعتمد أيضا على “تقويم أم القرى”. وهو رزنامة رسمية تحدّد جميع التواريخ الهجرية منذ بداية السنة، بناء على الحسابات الفلكية.

وبدأ اعتماد “تقويم أم القرى” في عام 1346 هجري. وهو يشترط في تحديد بدايات الأشهر القمرية، أن يكون الاقتران (ولادة الهلال) قبل مغيب الشمس، بحيث يغرب القمر بعد غروب الشمس.

وفيما تتحرى مراصد المملكة مساء هذا الإثنين، هلال شوال المؤذن بحلول عيد الفطر، ومعها دول عربية وإسلامية أخرى. فإن تقويم القرى يحدّد بداية الشهر بوضوح.

حيث يظهر في التقويم السنوي لعام 1445 هجري، أن يوم الثلاثاء 9 أفريل 2024، سيكون متمّما لرمضان 30 يوما. ليكون الأربعاء 10 أفريل، أول أيام عيد الفطر.

وهو ما ذهبت إليه جمعية الشعرى لعلم الفلك في الجزائر. حيث رجّحت أن يكون الأول من شوال هو الأربعاء 10 أفريل، بالاحتكام إلى عدم إمكانية رؤية الهلال.

وذلك لأن الاقتران (ولادة هلال شوال) سيكون بعد غروب الشمس. ما يترتب عنه عدم إمكانية رؤية هلال عيد الفطر، سواء بالعين المجردة أو بمساعدة الأدوات البصرية.