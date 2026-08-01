مازا يساهم في فوز ليفركوزن أمام نادي روت فايس إيسن (فيديو)
ساهم الدولي الجزائري إبراهيم مازا في الفوز الذي حققه ناديه ليفركوزن في المباراة الودية التي جمعته بنادي روت فايس إيسن.
وفاز باير ليفركوزن على نادي روت فايس إيسن، بثلاثية نظيفة.
وافتتح مازا باب التهديف في الدقيقة 9، قبل أن يتمكن باتريك شيك من إضافة الثاني من ركلة جزاء، في الدقيقة 23 من ركلة جزاء.
🎥هدف ايبو مازا 🇩🇿 في المواجهة الودية ضد روث فايس ايسن #B04RWE pic.twitter.com/OS7KQ2DRGv
— BUNDESLIGA ZONE (@BUNDZONE) August 1, 2026
وفي المرحلة الثانية من اللقاء، تمكن مونتريل كولبريث من إضافة الثالث في الدقيقة 79.