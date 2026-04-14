مازة يدخل دائرة اهتمام نادي مانشستر سيتي

دخل الدولي الجزائري إبراهيم مازة دائرة اهتمام نادي مانشستر سيتي الانجليزي الراغب في الظفر بخدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقالت صحيفة “كيكر” الألمانية أن أعضاء من خلية الانتدابات للنادي الإنجليزي قد شرعوا بالفعل في مراقبة ومتابعة إبراهيم مازة عن قرب، حيث كانوا متواجدين يوم الأحد بملعب سيغنال إيدونا بارك، لمتابعة المواجهة التي جمعت بين باير ليفركوزن وبوروسيا دورتموند، للوقوف على إمكانات اللاعب الفنية والتكتيكية. وأضاف نفس المصدر “أن هذا التحرك يعكس جدية بطل إنجلترا في دراسة ملف اللاعب، خاصة في ظل السياسة التي يعتمدها النادي بالاستثمار في المواهب الشابة القادرة على التطور داخل منظومته وهو ما قد يفتح الباب أمام لاعب “الخضر” لخوض تجربة احترافية من الطراز العالي في البطولة الإنجليزية الممتازة”.