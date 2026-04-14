إدارة الموقع
رياضة

مازة يدخل دائرة اهتمام نادي مانشستر سيتي

الشروق الرياضي
  • 239
  • 0
دخل الدولي الجزائري إبراهيم مازة دائرة اهتمام نادي مانشستر سيتي الانجليزي الراغب في الظفر بخدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. 

وقالت صحيفة “كيكر” الألمانية أن أعضاء من خلية الانتدابات للنادي الإنجليزي قد شرعوا بالفعل في مراقبة ومتابعة إبراهيم مازة عن قرب، حيث كانوا متواجدين يوم الأحد بملعب سيغنال إيدونا بارك، لمتابعة المواجهة التي جمعت بين باير ليفركوزن وبوروسيا دورتموند، للوقوف على إمكانات اللاعب الفنية والتكتيكية. وأضاف نفس المصدر “أن هذا التحرك يعكس جدية بطل إنجلترا في دراسة ملف اللاعب، خاصة في ظل السياسة التي يعتمدها النادي بالاستثمار في المواهب الشابة القادرة على التطور داخل منظومته وهو ما قد يفتح الباب أمام لاعب “الخضر” لخوض تجربة احترافية من الطراز العالي في البطولة الإنجليزية الممتازة”.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد