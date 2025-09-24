-- -- -- / -- -- --
ماكرون يخاطب ترامب: “تريد نوبل؟ أوقف الحرب على غزة”

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إنه إذا كان الرئيس الأميركي دونالد ترامب يريد الحصول على جائزة نوبل للسلام فعليه إنهاء الحرب في غزة.

وأضاف ماكرون، الثلاثاء، في مقابلة صحفية من نيويورك، أن ترامب وحده من يملك قدرة الضغط على الاحتلال الصهيوني لوضع حد لهذه الحرب.

وتابع ماكرون، “هناك شخص واحد قادر على فعل شيء حيال ذلك، وهو رئيس الولايات المتحدة، وسبب قدرته على فعل أكثر مما يمكننا فعله هو أننا لا نورد أسلحة تسمح بشن الحرب في غزة. نحن لا نقدم معدات تسمح بشن الحرب في غزة. الولايات المتحدة تقوم بذلك”.

وقال ماكرون تعقيبا على خطاب ترامب في الأمم المتحدة، “أرى رئيسا أميركيا منخرطا في الأمر، كرر هذا الصباح من على المنصة: ‘أريد السلام. لقد حللت سبعة صراعات’، ويريد جائزة نوبل للسلام. هذه الجائزة لا يمكن الحصول عليها إلا بوقف هذا الصراع”.

