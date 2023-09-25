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مالي : الحكومة الانتقالية تؤجل الانتخابات الرئاسية

الشروق أونلاين
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مالي : الحكومة الانتقالية تؤجل الانتخابات الرئاسية
ح. م
أسيمي غويتا رئيس الدولة الإنتقالي في مالي.

أعلنت الحكومة الانتقالية في مالي، عن تأجيل للانتخابات، منها الرئاسية، والتي كانت مبرمجة لتاريخ الأحد، 4 فيفري 2024 كجولة أولى، ويوم الأحد 18 فيفري 2024 كجولة ثانية وهذا “لأسباب تقنية”، حسب ما أعلنت عنه الحكومة اليوم.

وفي بيان لوزارة الإدارة الإقليمية واللامركزية، نقلته وكالة الأنباء المالية، قالت الحكومة الانتقالية  إلى “مراعاة النصوص الدستورية الجديدة في قانون الانتخابات، لا سيما زيادة الآجال بين الجولتين في الانتخابات رئاسية”.

وكسبب آخر لهذا التأجيل، الوزارة تحدثت عن مراعاة الأخذ بعين الإعتبار لنتائج المراجعة السنوية للقوائم الانتخابية والتي ستتم من 1 أكتوبر إلى 31 ديسمبر 2023، من طرف الهيئة المستقلة لإدارة الانتخابات.

وزارة الإدارة الإقليمية واللامركزية المالية اتهمت أيضا المؤسسة الفرنسية “إيديميا” باحتجاز قاعدة بيانات التعداد الإداري للأحوال المدنية، مما يعيق إجراء الانتخابات.

أما عن التواريخ الجديدة للانتخابات، فقالت الوزارة في بيانها أنها ستعلن عنها لاحقا.

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