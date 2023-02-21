مانشستر سيتي يهنئ محرز
هنأ نادي مانشستر سيتي النجم رياض محرز بمناسبة عيد ميلاده الـ32، الذي يصادف الثلاثاء 21 فيفري.
ونشرت الصفحة الرسمية لنادي مانشستر سيتي، على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، صورة لمحرز، وأرفقتها بعبارة “عيد ميلاد سعيد”.
نحتفل اليوم بعيد ميلاد محرزنا وساحر العرب 🥳🥳
نتمنى عيد ميلاد سعيد لرياض محرز 🇩🇿💙#السيتي | @Mahrez22 pic.twitter.com/LFH8WuKHhx
— مانشستر سيتي (@Cityarabia) February 21, 2023
وقال نادي مانشستر سيتي على صفحته الرسمية: ” اليوم نحتفل بعيد ميلاد محرزنا وساحر العرب”.
وأضاف: ” نتمنى عيد ميلاد سعيد لرياض محرز”.
Happy Birthday, @Mahrez22! 🥳💙
Leave your birthday wishes for Riyad below 👇 pic.twitter.com/fkO9jPpPIs
— Manchester City (@ManCity) February 21, 2023