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رياضة

مانشستر سيتي يهنئ محرز

عمر سلامي
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مانشستر سيتي يهنئ محرز
ح.م
رياض محرز

هنأ نادي مانشستر سيتي النجم رياض محرز بمناسبة عيد ميلاده الـ32، الذي يصادف الثلاثاء 21 فيفري.

ونشرت الصفحة الرسمية لنادي مانشستر سيتي، على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، صورة لمحرز، وأرفقتها بعبارة “عيد ميلاد سعيد”.

وقال نادي مانشستر سيتي على صفحته الرسمية: ” اليوم نحتفل بعيد ميلاد محرزنا وساحر العرب”.

وأضاف: ” نتمنى عيد ميلاد سعيد لرياض محرز”.

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