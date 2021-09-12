ما حقيقة تصنيف المنتخب الجزائري السابع عالميا والأول افريقيا؟

تتداول صفحات وحسابات على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، حديثًا، خبرًا مفاده أنّ المنتخب الجزائري حلَّ في المركز السابع عالميًا والأول أفريقيًا وعربيًا في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الجديد.

تحقيق مسبار

تحقّق “مسبار” من الخبر وتبين أنّه زائف، فلم يحتل المنتخب الجزائري المرتبة السابعة عالميًا والأول أفريقيًا وعربيًا في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم، إذ بحث “مسبار” في موقع الفيفا ووجد أنّ آخر تصنيف كان قد صدر في 12 أوت، احتل فيه المنتخب الجزائري المرتبة الثلاثين عالميًا والثالثة أفريقيًا والثانية عربيًا.

يواصل المنتخب الجزائري سلسلة المباريات المتتالية دون هزيمة، وبلغ بعد تعادله الأخير مع منتخب بوركينافاسو ضمن تصفيات القارة الأفريقية المؤهلة لكأس العالم في قطر 2022، فكانت مباراته الـ 29 دون خسارة، ليحتل بذلك المركز السابع في سلسلة المباريات دون هزيمة، غير أنّ هذا التصنيف ليس له علاقة بتصنيف المنتخبات المعتمد من طرف الاتحاد الدولي لكرة القدم.

الجدير بالذكر أنّ التصنيف الجديد للفيفا سيصدر يوم 16 من شهر سبتمبر.

المصدر: مسبار