ما حقيقة حجب تطبيق “تيك توك” في الجزائر؟

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الجزائر خبر يزعم ناشروه أن الجزائر قررت حجب تطبيق ” تيك توك” رسميا بداية من الأسبوع المقبل.

وتم تناقل خبر حظر ” تيك توك”، في الجزائر على مدى اليومين الماضيين دون أن يستند ناشروه الخبر إلى مصدر رسمي سواء في الجزائر أو في الصين مالكة التطبيق.

ولم تعلن أي مؤسسة رسمية عن توقيف تطبيق تيك توك نهائيًّا في الجزائر، كما لم يتم نشر الخبر في أي وسيلة إعلام موثوقة.

وأثار خبر الحجب تأييدا واسعا وسط رواد مواقع التواصل الإجتماعي في الجزائر حيث رحب أغلبهم بالخطوة بسب عدم رضاهم عن المحتوى المقدم عبر هذا التطبيق.

وقال أحد المغردين عبر تويتر: “رسميا توقيف تطبيق تيك توك نهائيا في الجزائر الأسبوع المقبل باذن الله مواقع دمار و الفتن وتخريب البيوت مسلمين شباب و النساء والله مستعان”.

وفي 2019 حذرت وزارة التربية الوطنية من مخاطر تطبيق “تيك توك” الصيني الذي انتشر سط التلاميذ، داعية إلى تحسيس الأولياء بمخاطر هذه المنصة الإلكترونية على حياة القصر.

وجاء تحذير الوزارة في بيان نشرته في صفحتها على فيسبوك، وذلك في إطار “الوقاية من المخاطر التي تنجر عن الاستعمال السيء لشبكات التواصل الاجتماعي، لا سيما التطبيق المسمى “تيك توك”.

ولم يصدر عن شركة “بيت دانس ليمتد” الصينية المالكة لتطبيق “تيك توك”، أي خبر حول حجب المنصة في الجزائر على موقعها الرسمي.

وعبر العالم منعت 19 ولاية أميركية بشكل جزئي على الأقل وصول الأجهزة التي تستخدمها حكومات تلك الولايات إلى منصة تيك توك، المملوكة لشركة “بايت دانس ليمتد” الصينية ومقرها بكين.

كما حذرت منه باكستان وعدة دول عربية وتم حظره في الأردن مؤخرا.