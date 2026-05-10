ما قصة القاعدة السرية التي أنشأها الصهاينة بالعراق لاستغلالها ضد إيران؟

تحدثت تقارير أمريكية عن إنشاء الصهاينة لقاعدة عسكرية سرية في قلب الصحراء الغربية بالعراق، من أجل استغلالها في الحرب ضد إيران.

وبحسب ما نقلت صحيفة “وول ستريت جورنال” عن مصادر وصفتها بالمطلعة، فقد “أنشأت إسرائيل موقعا عسكريا سريا في صحراء العراق لدعم ​حملتها ⁠الجوية على إيران، وشنّت غارات جوية على قوات عراقية كادت أن تكتشف الموقع ‌في بداية الحرب”.

وأضافت أن “إسرائيل أنشأت هذه القاعدة، التي كانت تضم قوات خاصة ومركزا لوجستيا لسلاح الجو الإسرائيلي، قبيل اندلاع الحرب بعلم الولايات المتحدة”.

وتضمنت القاعدة أيضا فرق بحث وإنقاذ للمساعدة في حال سقوط ⁠أي طيارين ⁠صهاينة، لكن التقارير أوضحت أنه لم يتم تنفيذ مهام من هذا النوع حتى الآن.

وكادت القاعدة أن تُكتشف ​في أوائل ⁠مارس الماضي، بعدما ذكرت وسائل الإعلام العراقية الرسمية أن ‌راعي أغنام محليا أبلغ عن نشاط عسكري غير ‌معتاد، بما في ذلك تحركات طائرات هليكوبتر في المنطقة.

وأفادت الصحيفة الأمريكية، نقلا عن أحد مصادرها، أنه تم إرسال قوات عراقية للتحقق ⁠من الأمر، لكن قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي لجأت ​إلى شن غارات جوية ⁠لإبعادها ومنع اكتشاف الموقع.

وفي شكوى قُدّمت إلى الأمم المتحدة ⁠في وقت لاحق من مارس، قال العراق إن الهجوم شهد ‌مشاركة قوات أجنبية وغارات جوية، متهما الولايات المتحدة بالمسؤولية، إلا أن التقارير نفت، نقلا عن مصدر مطلع، ضلوع الولايات المتحدة في الأمر.

من جانبهم، تداول نشطاء صورا قالوا إنها “تُظهر مدرجا جويا إسرائيليا سريا بطول 1.9 كيلومتر تم تشييده في قلب الصحراء العراقية الغربية، على سرير بحيرة جافة تبعد نحو 44 كيلومترًا جنوب قضاء النخيب”.

وأضافوا أن صور الأقمار الصناعية تُظهر أن الموقع لم يكن يحتوي على أي مدرج قبل 23 فيفري، أي قبل خمسة أيام فقط من اندلاع الحرب الأمريكية-الإسرائيلية على إيران، ما أثار تساؤلات واسعة حول طبيعة الاستخدامات العسكرية المحتملة لهذا المرفق وتوقيت إنشائه.