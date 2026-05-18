ما يجب أن تعرفه عن برنامج 7.77 لنشر الثقافة الرقمية بين المواطنين

دورات تدريبية "بالمجّان" في 7 مجالات لجميع الأعمار من 7 إلى 77 سنة

أعلن وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية سيدعلي زروقي مساء الإثنين، عن إطلاق الموقع الرسمي لبرنامج 7.77. الذي يهدف إلى نشر الثقافة الرقمية بين المواطنين.

ويتمثل البرنامج التكويني الذي بادرت به الوزارة، بالشراكة مع “اتصالات الجزائر” و”موبيليس”، في عدّة مسارات تدريبية لفائدة مختلف الفئات العمرية من 7 سنوات إلى 77 سنة. من أجل تمكين المواطنين من اكتساب المعارف الأساسية في المجال الرقمي.

وقال الوزير زروقي في بيان إن هذا البرنامج سيمكّن من “اكتشاف مبادئ أساسية مرتبطة بالاستخدام الآمن للإنترنت، والأمن السيبراني. إلى جانب الحماية من المحتوى الضار، والخدمات الرقمية”.

فضلا عن مواضيع تتعلق بـ”الذكاء الاصطناعي، الروبوتيك، والاستعمال المسؤول للتكنولوجيا”. وذلك ضمن “مقاربة مبسطة، تطبيقية، ومفتوحة للجميع”.

“كما تتيح المنصة إمكانية اختيار المواضيع، وصيغة المشاركة، سواء حضوريا في مراكز المهارات، أو عن بُعد. بما يضمن مرونة أكبر للمواطنين الراغبين في الاستفادة من هذا البرنامج الوطني”، يوضح الوزير.

تدريب خاص لكبار السنّ حول استخدام الهاتف الذكي والخدمات الإلكترونية

ويضمّ البرنامج التدريبي 7 مسارات مصمَّمة وفق الفئة العمرية، بحيث تتلاءم مع واقع وطموحات وإيقاع كل متعلّم.

فبالنسبة لفئة من 7 إلى 10 سنوات، الذين أطلقت عليهم الوزارة تسمية “مستكشفو التكنولوجيا”، سيستفيد المتكوّنون من دورات في ألعاب البرمجة والروبوتيك واكتشاف الذكاء الاصطناعي.

أما “طلائع التكنولوجيا” (من 11 إلى 14 سنة)، فسيتلقون تدريبهم في إطار البرنامج الوطني، على أساسيات الويب وأدوات الإنتاجية والبرمجة الإبداعية.

في حين يتدرّب “المبتكرون” (من 15 إلى 17 سنة)، على تنفيذ مشاريع الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والتصميم الرقمي.

بالمقابل، خصّصت لفئة “المحترفين تقنيا” (من 18 إلى 22 سنة) تكوينات مكيّفة في مجالات البرمجة والبيانات والذكاء الاصطناعي وأساسيات الحوسبة السحابية.

كما يتضمن البرنامج دورات تطبيقية في ريادة الأعمال وأدوات الإنتاجية والتسويق الرقمي لفئة “التكنولوجيا للنموّ” (من 23 إلى 45 سنة).

وأخرى حول الخدمات الإلكترونية الاستخدام الآمن للإنترنت وأدوات الإنتاجية لفئة “التمكين الرقمي” (من 46 إلى 60 سنة).

وللمواطنين الأكبر سنّا الذين تفوق أعمارهم 61 سنة، يقترح البرنامج التدريب المناسب لتطوير مهارات هذه الفئة في مجالات استخدام الهاتف الذكي والخدمات الإلكترونية والاستخدام الآمن للتكنولوجيا.

مراكز لتطوير المهارات “حضوريا” في 7 ولايات

ويهدف البرنامج الوطني الطموح إلى تدريب 25.000 مواطن سنويا عن بعد، و10.000 مواطن حضوريا في مراكز تطوير المهارات الموجودة في 7 ولايات استراتيجية للوصول إلى المتعلمين عبر التراب الوطني، وهي كل من:

سطيف،

سعيدة،

الشلف،

الجزائر،

أدرار،

وهران.

وسيتمّ تعريف كل مشارك في البرنامج، على الممارسات الرقمية الآمنة والمسؤولة، كخدمة عمومية أساسية ومدمجة في جميع مسارات التعلّم.

ويجمع كل مسار تدريبي حضوري أو عن بعد، بين وحدات نظرية قصيرة، ووُرش تطبيقية، ومشاريع مؤطَّرة، يشرف عليها مدرّبون معتمدون من قِبَل الوزارة واتصالات الجزائر.