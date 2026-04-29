مباحثات جزائرية بلجيكية لتوسيع التعاون في الطاقة والطاقات المتجددة

بحث وزير الطاقة والطاقات المتجددة، الدكتور مراد عجال، مع المبعوث الخاص لأمن الطاقة والمواد الخام الحرجة بوزارة الخارجية البلجيكية، غيرت مويل، سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجالات الطاقة والطاقات المتجددة، وذلك خلال لقاء جمعهما بحضور وفد من مسؤولي الشركات البلجيكية الناشطة في القطاع.

وخلال الاجتماع الذي جرى أمس الثلاثاء بمقر الوزارة، وبحضور سفير بلجيكا لدى الجزائر وعدد من إطارات القطاع، أكد الوزير المكانة التي باتت تحتلها الجزائر كشريك اقتصادي موثوق وفاعل أساسي في ضمان الأمن الطاقوي على المستويين القاري والدولي، مستعرضًا أبرز المشاريع الكبرى التي يشرف عليها القطاع والجهود المبذولة لتنفيذ برنامج التنويع الطاقوي.

وفي هذا السياق، أبرز عجال التقدم المحقق في برنامج الطاقات المتجددة، لاسيما مشروع إنتاج 15 ألف ميغاواط، الذي دخل مرحلته الأولى بإنتاج 3200 ميغاواط، مشيرًا إلى توجه الجزائر نحو الانتقال إلى الطاقات النظيفة عبر تطوير مشاريع الهيدروجين الأخضر والطاقة الكهروضوئية وطاقة الرياح، إلى جانب العمل على تقليص الانبعاثات الكربونية وتعزيز مسار الانتقال الطاقوي.

كما استعرض الوزير مجالات نشاط القطاع وسلسلة القيم التي تعتمد على كفاءات جزائرية، خاصة في إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، ونقل وتوزيع الغاز، إضافة إلى التكوين وصناعة المعدات الكهربائية والغازية.

من جهتهم، عبّر المتعاملون الاقتصاديون البلجيكيون عن اهتمامهم بإقامة شراكات مع متعاملين جزائريين تحت إشراف الوزارة، خصوصًا في مجالات تصميم وإنجاز محطات إنتاج الكهرباء، وتوريد التجهيزات الكهربائية، وتطوير الحلول التكنولوجية الحديثة المرتبطة بالرقمنة والتحكم في الشبكات وتحسين الأداء الطاقوي.

وفي ختام اللقاء، أشاد سفير بلجيكا لدى الجزائر، جان جاك كويريات، بالجهود التي تبذلها الجزائر في تعزيز الأمن الطاقوي ومواكبة المشاريع الكبرى، مؤكدًا رغبة بلاده في توسيع آفاق التعاون والشراكة مع الجزائر في قطاع الطاقة.