-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
اقتصاد

مباحثات جزائرية موريتانية لرفع المبادلات التجارية وتعزيز الشراكة الاقتصادية

الشروق أونلاين
  • 52
  • 0
مباحثات جزائرية موريتانية لرفع المبادلات التجارية وتعزيز الشراكة الاقتصادية
وزارة التجارة الخارجية
جانب من المباحثات

بحثت وزيرة التجارة والسياحة الموريتانية، زينب بنت أحمدناه، مع وفد من إطارات وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات، مرفوقا بسفير الجزائر لدى موريتانيا أمين صيد، واقع وآفاق العلاقات التجارية بين الجزائر وموريتانيا، مع التركيز على سبل تعزيز التعاون الاقتصادي ورفع حجم المبادلات التجارية بين البلدين، وذلك على هامش الطبعة الثامنة لمعرض المنتجات والخدمات الجزائرية بنواكشوط.

ووفق بيان لوزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات، فقد تناول اللقاء أهمية الاتفاقيات الثنائية الموقعة مؤخرا بين البلدين، ودورها في دعم الشراكة الاقتصادية وتوسيع مجالات التعاون التجاري بما يخدم المصالح المشتركة.

كما ناقش الجانبان أهمية معرض المنتجات والخدمات الجزائرية في فتح آفاق جديدة للتواصل والشراكة بين المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين ونظرائهم الموريتانيين، خاصة في ظل المشاركة الجزائرية الواسعة والتنوع الكبير للقطاعات الممثلة في هذه التظاهرة الاقتصادية.

وأشار البيان إلى أن الوفد الوزاري الجزائري أعرب عن شكره وامتنانه لحفاوة الاستقبال، مثمنا التسهيلات والعناية التي وفرتها السلطات الموريتانية لضمان نجاح المعرض وتعزيز التعاون الثنائي بين الجزائر وموريتانيا.

مقالات ذات صلة
أكبر عملية إحصاء للقدرات الحقيقية للمصانع الجزائرية!

أكبر عملية إحصاء للقدرات الحقيقية للمصانع الجزائرية!

الجزائر وتركيا تستهدفان 10 مليارات دولار مبادلات

الجزائر وتركيا تستهدفان 10 مليارات دولار مبادلات

صندوق النقد الدولي: اقتصاد الجزائر مرشح لبلوغ 317 مليار دولار في 2026

صندوق النقد الدولي: اقتصاد الجزائر مرشح لبلوغ 317 مليار دولار في 2026

تسريع اعتماد أدوية “صيدال” في موريتانيا الأسبوع المقبل!

تسريع اعتماد أدوية “صيدال” في موريتانيا الأسبوع المقبل!

إعداد مرجع وطني للكفاءات الصناعية لتكييف التكوين مع سوق العمل

إعداد مرجع وطني للكفاءات الصناعية لتكييف التكوين مع سوق العمل

تجارة: تكثيف الرقابة على الأسواق لضمان التموين

تجارة: تكثيف الرقابة على الأسواق لضمان التموين

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد