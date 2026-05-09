مباحثات جزائرية موريتانية لرفع المبادلات التجارية وتعزيز الشراكة الاقتصادية

بحثت وزيرة التجارة والسياحة الموريتانية، زينب بنت أحمدناه، مع وفد من إطارات وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات، مرفوقا بسفير الجزائر لدى موريتانيا أمين صيد، واقع وآفاق العلاقات التجارية بين الجزائر وموريتانيا، مع التركيز على سبل تعزيز التعاون الاقتصادي ورفع حجم المبادلات التجارية بين البلدين، وذلك على هامش الطبعة الثامنة لمعرض المنتجات والخدمات الجزائرية بنواكشوط.

ووفق بيان لوزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات، فقد تناول اللقاء أهمية الاتفاقيات الثنائية الموقعة مؤخرا بين البلدين، ودورها في دعم الشراكة الاقتصادية وتوسيع مجالات التعاون التجاري بما يخدم المصالح المشتركة.

كما ناقش الجانبان أهمية معرض المنتجات والخدمات الجزائرية في فتح آفاق جديدة للتواصل والشراكة بين المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين ونظرائهم الموريتانيين، خاصة في ظل المشاركة الجزائرية الواسعة والتنوع الكبير للقطاعات الممثلة في هذه التظاهرة الاقتصادية.

وأشار البيان إلى أن الوفد الوزاري الجزائري أعرب عن شكره وامتنانه لحفاوة الاستقبال، مثمنا التسهيلات والعناية التي وفرتها السلطات الموريتانية لضمان نجاح المعرض وتعزيز التعاون الثنائي بين الجزائر وموريتانيا.