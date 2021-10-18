مباراة بوركينا فاسو.. السلطات الجزائرية تحقق رغبة بلماضي

وافقت اللجنة العلمية لمحاربة فيروس كورونا، على حضور الجماهير في مباراة بوركينافاسو، التي سيحتضنها ملعب تشاكر برسم الجولة السادسة والأخيرة من تصفيات المونديال.

وستحدد اللجنة العلمية عدد الجماهير التي سيسمح لها بالدخول في مباراة “الخيول” لاحقا، ولو أن كل المعطيات تشير إلى أن العدد سيكون في حدود 5000 مشجع.

ومن المنتظر أن يكون دخول المشجعين إلى ملعب تشاكر، مشروطا بإحضار دفتر التلقيح، وهذا في إطار الإجراءات الوقائية لانتشار فيروس كورونا بين المشجعين.

وكان الناخب الوطني جمال بلماضي، بعد عودة المنتخب من النيجر قد طالب وتمنى حضور الجماهير في المباراة الهامة التي ستجمع “الخضر” بمنتخب بوركينافاسو، والتي ستكون فاصلة، في حال فوز الجزائر على جيبوتي و بوركينافاسو على النيجر.

وبموافقة اللجنة العلمية على لعب “الخضر” مباراة بوركينافاسو بحضور الجمهور، تكون السلطات قد حققت رغبة الناخب الوطني جمال بلماضي، الذي عبّر في أكثر من مناسبة عن اشتياق لاعبي “الخضر” لجماهيرهم.

ويتصدر المنتخب الوطني المجموعة الأولى برصيد 10 نقاط رفقة بوركينافاسو، مع أفضلية لـ”الخضر” في فارق الأهداف.

ويواجه رفقاء محرز يوم 10 نوفمبر المقبل، منتخب جيبوتي في القاهرة برسم الجولة الخامسة من التصفيات، قبل استقبال بوركينافاسو في الجولة الأخيرة.