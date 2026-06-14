مباراة مونديالية تاريخية لِمنتخب كوراساو

احتفال لاعبي منتخب كوراساو بِالهدف المسجّل ضد ألمانيا.

خاض منتخب كوراساو لِكرة القدم مساء الأحد أوّل مباراة له، في تاريخ كأس العالم.

وخسر منتخب كوراساو بِنتيجة (1-7) أمام الفريق الألماني، في مباراة احتضنت أطوارها مدينة هيوستن الأمريكية، لِحساب الجولة الأولى من دور المجموعات لِمونديال الطبعة الـ 23.

وينتمي منتخب كوراساو إلى منطقة “الكونككاف” (أمريكا الشمالية والوسطى والكراييب)، ويُمثل بلدا يُعدّ الأصغر من ناحية تعداد السكان في كأس العالم (156 ألف نسمة).

ويُدرب هذا المنتخب التقني الهولندي الشهير ديك أدفوكات (78 سنة).

وحاز متوسط الميدان ليفانو كومينينسيا شرف تسجيل أول هدف لمصلحة منتخب كوراساو في المونديال، عندما هزّ شباك الحارس الألماني مانويل نوير في الدقيقة الـ 21.

وبات منتخب ألمانيا أوّل فريق يحصد أثقل وأكبر فوز في المونديال، الذي انطلق الخميس الماضي. فضلا عن ذلك، تُعتبر هذه المباراة الأغزر تهديفا لِحدّ الآن، حيث اهتزّت الشباك ثماني مرّات.

والتحق الألماني كاي هافيرتز بِالأمريكي فولارين بالوغون، في صدارة هدّافي كأس العالم، بِرصيد هدفَين لِكلّ واحد منهما.

وعن نفس الفوج الخامس، تتبارى كوت ديفوار مع الإكواتور ما بين منتصف ليل الأحد وصباح الإثنين.