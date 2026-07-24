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رياضة
محرز يُودّع ماندي برسالة وفاء:

“مبروك مسيرتك الدولية يا أخي… لم تغش أبدًا”

ق. ر
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“مبروك مسيرتك الدولية يا أخي… لم تغش أبدًا”

حرص قائد المنتخب الوطني الجزائري رياض محرز على توديع زميله المدافع عيسى ماندي برسالة مؤثرة عقب إعلان الأخير اعتزاله اللعب دولياً، مجسّداً حجم الاحترام والعلاقة الوطيدة التي جمعت النجمين خلال سنوات طويلة من الدفاع عن قميص “محاربي الصحراء”.

ونشر محرز، عبر خاصية “الستوري” على حسابه الرسمي في منصة “إنستغرام”، صورة لماندي مرفقة بإعلان الاتحاد الجزائري لكرة القدم، معلقاً باللغة الفرنسية: وجاءت هذه اللفتة من محرز تقديراتً لمسيرة ماندي الحافلة؛ حيث ظلّ لسنوات أحد الركائز الأساسية في تشكيلة الخضر وصاحب الرقم القياسي كأكثر اللاعبين مشاركة في تاريخ المنتخب الوطني.

من جهته، قدّم الاتحاد الجزائري لكرة القدم رسالة شكر وتقدير للمدافع المخضرم، مشيداً بالتضحيات والعطاء الكبير الذي قدمه طوال مشواره الدولي. وبرحيل ماندي، يُسدل الستار على مسيرة استثنائية للاعب مثل القدوة في الانضباط والروح القتالية، وكان أحد أبرز معالم الجيل الذهبي للكرة الجزائرية.

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