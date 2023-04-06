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الجزائر

مثول الوزير السابق نسيم ضيافات أمام القطب المالي والاقتصادي

نوارة باشوش
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مثول الوزير السابق نسيم ضيافات أمام القطب المالي والاقتصادي
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الوزير المنتدب السابق لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات المصغرة نسيم ضيافات

مثل اليوم الخميس، الوزير المنتدب السابق لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات المصغرة نسيم ضيافات أمام الغرفة الثامنة لدى القطب الجزائي الإقتصادي والمالي بسيدي امحمد.

يمثل في هذه الأثناء الوزير المنتدب السابق لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات المصغرة ضيافات نسيم امام وكيل الجمهورية بالقطب الجزائي الإقتصادي والمالي بسيدي امحمد رفقة المدير العام للشركة الجزائرية لانشاء المنجزات والهياكل المعدنية و37 شخص للتحقيق معهم في وقائع فساد تتعلق بالمجمع العمومي للصناعات المعدنية والحديدية والصلبية“ايمتال”، بعد أن بين التحقيق أن الوزير السابق أستغل نفوذه ووظيفته في تمكين عدد من أفراد عائلته من الظفر بصفقات على مستوى أحد فروع “ايمتال”.

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