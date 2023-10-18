مجلس الأمن: الولايات المتحدة تستخدم حقّ “الفيتو” ضد مشروع قرار يدين الحرب في غزة

رفض مجلس الأمن الدولي مساء الأربعاء، مشروع قرار برازيلي يدين الحرب في قطاع غزة. على الرغم من استمرار عدوان الاحتلال الصهيوني على الفلسطينيين لليوم الـ12 على التوالي.

واستخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد مشروع القرار، الذي يدعو إلى هدنة إنسانية في غزة، للسماح بوصول المساعدات إلى سكان القطاع.

وصوّت معظم أعضاء المجلس، بواقع 12 عضوا، لصالح مشروع القرار. في حين امتنعت روسيا وبريطانيا عن التصويت.

ويعقب هذا الموقف السلبي من مجلس الأمن، جريمة الاحتلال الصهيوني الجديدة ضد المدنيين في غزة. بعد استهدافها للمستشفى المعمداني في القطاع مساء الثلاثاء.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية إن طائرات الاحتلال شنّت غارة على المستشفى، في أثناء وجود الآلاف من الفلسطينيين النازحين إليه. بعد أن دمرت منازلهم تحت القصف المتواصل منذ 11 يوم.

وأدانت الجزائر بشدّة، هذا الهجوم المتعمد على المستشفى المعمداني في قطاع غزة، من قبل قوات الاحتلال الصهيوني.

وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية أن الجزائر “تدين بشدة الهجوم المتعمد على مستشفى في قطاع غزة، من قبل قوات الاحتلال. الذي أسفر عن مئات الضحايا، والعديد من المصابين”.

وكان مجلس الأمن قد فشل مساء الإثنين، في تمرير مشروع قرار روسي، يقضي بفرض هدنة إنسانية في قطاع غزة، للسماح بوصول المساعدات إلى الفلسطينيين.

وحصل مشروع القرار على دعم 5 أعضاء في مجلس الأمن، وهم روسيا والصين وموزمبيق والإمارات والغابون. لكن هذا النصاب لم يكن كافيا لتمرير القرار، الذي يتطلب موافقة 9 أعضاء على الأقل.

بالمقابل، رفضت تمرير المشروع 4 دول هي فرنسا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة. في حين امتنعت 6 دول أخرى عن التصويت.