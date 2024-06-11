مجلس الأمن يتبنى قرارا لوقف إطلاق النار في غزة

تبنى مجلس الامن الدوليّ، أمس الاثنين، مشروع قرار أميركي يدعوا لوقف دائم لإطلاق النار في غزة والعودة إلى طاولة المفاوضات.

وينص مشروع القرار الأميركي على “وقف إطلاق نار دائم وانسحاب تام للقوات الصهيونية من غزة، وتبادل الأسرى والإعمار، وعودة النازحين إلى مناطقهم، ورفض أي تغيير ديمغرافي للقطاع”.

وحصل نص القرار الذي يرحّب باقتراح الهدنة الذي أعلنه الرئيس الأميركي، جو بايدن، في 31 ماي الماضي، يدعو فيه الاحتلال الصهيوني وحماس “إلى التطبيق الكامل لشروطه من دون تأخير ودون شروط”- على 14 صوتا، بينما امتنعت روسيا عن التصويت.

وقالت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد، في كلمة أمام المجلس قبل التصويت، “ننتظر أن توافق حماس على اتفاق وقف إطلاق النار الذي تدعي أنها تريده”.

ويتناول مشروع القرار تفاصيل المقترح، وينص على أنه “إذا استغرقت المفاوضات أكثر من 6 أسابيع في المرحلة الأولى، فإن وقف إطلاق النار سيستمر طالما استمرت المفاوضات”.

وطالب المجلس في مارس الماضي بوقف فوري لإطلاق النار، والإفراج غير المشروط عن جميع المحتجزين لدى المقاومة الفلسطينية في غزة.