مجلس الوزراء: إعادة إسكان المتضرّرين جراء التقلّبات الجوية خلال 48 ساعة

تعويضات بقيمة 1000 مليار سنتيم ومنح للصيّادين

أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يوم الأحد، في اجتماع مجلس الوزراء، بتخصيص مبلغ قدره 10 مليار دينار، لتعويض المتضرّرين جراء التقلّبات الجوية الأخيرة.

كما وجّه الرئيس تبون بإعادة إسكان “كل من فقد بيته بالكامل (جراء هذه الحوادث) خلال 48 ساعة من صدور بيان مجلس الوزراء”.

وأمر الرئيس أيضا بترميم الطرقات والمنشآت المتضرّرة “على الفور”. مع تخصيص حافلات لنقل المتمدرسين في المناطق المتضررة.

وسيتمّ تخصيص منحة للصيادين في ذات المناطق، تتراوح قيمتها ما بين 20 و30 ألف دينار. إلى غاية إعادة تهيئة الموانئ المتضررة.

من جهة أخرى، وجّه الرئيس باستحداث منصب أستاذ اللغة الإنجليزية في التعليم الابتدائي، لتدريس تلاميذ السنة الثالثة، بداية من الموسم المقبل.

وفي قطاع الإعلام، قرر مجلس الوزراء إضافة الصحافة الإلكترونية المعتمدة كآلية للإشهار في مجال الصفقات العمومية.

البيان الكامل لاجتماع مجلس الوزراء: