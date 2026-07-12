مجلس الوزراء: دفع منحة السفر عن طريق “بطاقة بنكية”

وشهر واحد لربط كلّ القطاعات ببوابة الخدمات الرقمية

أسدى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في مجلس الوزراء يوم الأحد، تعليمات تتضمن دفع حقّ الصرف من أجل السفر المقدّر بـ750 يورو، عن طريق البطاقة البنكية فقط.

ويأتي هذا القرار، حسب ما جاء في بيان الاجتماع، بعد تسجيل “تجاوزات خطيرة، تسبّبت في نزيف العملة الصعبة، من دون استفادة المعنيين من حقّ الصرف من أجل السفر إلى الخارج”.

حيث “تقرّر مؤقتا، أن يكون الحصول عليه (حقّ الصرف)، عن طريق بطاقة بنكية.ولا تمنح نقدا للحد من التجاوزات المسجلة”، يضيف المصدر.

وبخصوص البوابة الوطنية للخدمات الرقمية، حدّد رئيس الجمهورية مدّة شهر واحد كأقصى تقدير، لتحقيق ربط بيني قطاعي، باستغلال المركز الوطني للبيانات. من أجل توسيع الخدمات الرقمية لفائدة المواطنين.

وشدّد الرئيس تبون، على ضرورة مضاعفة المجهودات، لرفع وتيرة الخدمات الرقمية. “خاصة مع الإقبال والنجاح الكبيرين المسجّلين بدخول مركز البيانات الوطني حيّز الخدمة”.

“اتفاقية توأمة بين مدينة تيبازة وكانساس سيتي الأمريكية”

وفي قطاع السياحة، كلّف الرئيس تبون، وزير الدولة وزير الخارجية ووزيري الداخلية والرياضة، بالتحضير لإمضاء اتفاقية توأمة بين مدينتي تيبازة وكانساس سيتي الأمريكية.

وستكون هذه المبادرة “عرفانا بحفاوة الاستقبال التي حظيت بها البعثة الرسمية والمناصرون الجزائريون، خلال كأس العالم 2026. وتقديرا لمكانة العلاقات الجزائرية الأمريكية”.

وحول تطوير النظام البيئي للمؤسسات الناشئة، ثمّن رئيس الجمهورية كل المبادرات التي تقودها الجزائر في هذا المجال. “بما جعل التجربة الجزائرية رائدة وموثوقة، وتحظى باهتمام متزايد من الدول الإفريقية”.

وأكد الرئيس في ذات السياق، أن “النموذج الجزائري في استحداث وتطوير المؤسسات الناشئة، هو اليوم محلّ اهتمام إفريقي ودولي. كونه يخلق ديناميكية اقتصادية، ويحفظ السيادة الفعلية لشبابنا ومؤسساتهم”.

البيان الكامل لاجتماع مجلس الوزراء: