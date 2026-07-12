مجلس الوزراء: دفع منحة السفر عن طريق “بطاقة بنكية”
أسدى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في مجلس الوزراء يوم الأحد، تعليمات تتضمن دفع حقّ الصرف من أجل السفر المقدّر بـ750 يورو، عن طريق البطاقة البنكية فقط.
ويأتي هذا القرار، حسب ما جاء في بيان الاجتماع، بعد تسجيل “تجاوزات خطيرة، تسبّبت في نزيف العملة الصعبة، من دون استفادة المعنيين من حقّ الصرف من أجل السفر إلى الخارج”.
حيث “تقرّر مؤقتا، أن يكون الحصول عليه (حقّ الصرف)، عن طريق بطاقة بنكية.ولا تمنح نقدا للحد من التجاوزات المسجلة”، يضيف المصدر.
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وبخصوص البوابة الوطنية للخدمات الرقمية، حدّد رئيس الجمهورية مدّة شهر واحد كأقصى تقدير، لتحقيق ربط بيني قطاعي، باستغلال المركز الوطني للبيانات. من أجل توسيع الخدمات الرقمية لفائدة المواطنين.
وشدّد الرئيس تبون، على ضرورة مضاعفة المجهودات، لرفع وتيرة الخدمات الرقمية. “خاصة مع الإقبال والنجاح الكبيرين المسجّلين بدخول مركز البيانات الوطني حيّز الخدمة”.
“اتفاقية توأمة بين مدينة تيبازة وكانساس سيتي الأمريكية”
وفي قطاع السياحة، كلّف الرئيس تبون، وزير الدولة وزير الخارجية ووزيري الداخلية والرياضة، بالتحضير لإمضاء اتفاقية توأمة بين مدينتي تيبازة وكانساس سيتي الأمريكية.
وستكون هذه المبادرة “عرفانا بحفاوة الاستقبال التي حظيت بها البعثة الرسمية والمناصرون الجزائريون، خلال كأس العالم 2026. وتقديرا لمكانة العلاقات الجزائرية الأمريكية”.
وحول تطوير النظام البيئي للمؤسسات الناشئة، ثمّن رئيس الجمهورية كل المبادرات التي تقودها الجزائر في هذا المجال. “بما جعل التجربة الجزائرية رائدة وموثوقة، وتحظى باهتمام متزايد من الدول الإفريقية”.
وأكد الرئيس في ذات السياق، أن “النموذج الجزائري في استحداث وتطوير المؤسسات الناشئة، هو اليوم محلّ اهتمام إفريقي ودولي. كونه يخلق ديناميكية اقتصادية، ويحفظ السيادة الفعلية لشبابنا ومؤسساتهم”.
البيان الكامل لاجتماع مجلس الوزراء:
ترأس، اليوم، رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، اجتماعا لمجلس الوزراء، تناول عروضا، منها مجالات استغلال البوابة الوطنية للخدمات الرقمية، متابعة تنفيذ اتفاقيات التعاون المبرمة مع الشقيقتين النيجر وتشاد، وتطوير النظام البيئي للمؤسسات الناشئة، بالإضافة إلى عرض حول الموسم السياحي.
بخصوص مجالات استغلال البوابة الوطنية للخدمات الرقمية:
- حدّد السيد رئيس الجمهورية مدة شهر على أقصى تقدير، لتحقيق ربط قطاعي كامل يُمكّن من تسهيل استغلال الخدمات الرقمية لفائدة المواطنين.
- شدد السيد الرئيس على ضرورة مضاعفة المجهودات، لرفع وتيرة الخدمات الرقمية، خاصة مع الإقبال والنجاح الكبيرين المسجلين بدخول مركز البيانات الوطني، حيّز الخدمة.
متابعة تنفيذ اتفاقيات التعاون الثنائية المبرمة مع دولتي النيجر وتشاد الشقيقتين:
- أكد السيد رئيس الجمهورية على الأهمية القصوى، التي توليها الجزائر لتطوير مختلف المشاريع المتفق على تجسيدها، في أسرع الآجال لا سيّما في مجال إنتاج الطاقة الكهربائية، لفائدة مُواطني البلدين الشقيقين.
- أوضح السيد الرئيس أن هذا الحرص نابعٌ من إرادة مشتركة للتعاون، في إرساء قاعدة اقتصادية متينة، تُسهم في خلق تنمية قوية واستثمارات حقيقية، تخدم المصالح المشتركة للجزائر والنيجر وتشاد والمنطقة ككل، برؤية تكاملية.
- كلف السيد الرئيس وزيرَ الدولة وزير الشؤون الخارجية بالإشراف على لجنة قطاعية، تتولى متابعة التقدّم في الميدان لتجسيد مختلف مشاريع التعاون المتفق عليها، مع الدولتين الشقيقتين في الآجال المحددة.
بخصوص عرض حول المنحة السياحية:
- نظرا للتجاوزات الخطيرة، التي تسببت في نزيف العملة الصعبة، من دون استفادة المعنيين من منحة السفر، تقرّر مؤقتا، أن يكون الحصول عليها عن طريق بطاقة بنكية، ولا تمنح نقدا للحد من التجاوزات المسجلة.
بخصوص عرض حول تطوير النظام البيئي للمؤسسات الناشئة:
- ثمن السيد رئيس الجمهورية كل المبادرات التي تقودها الجزائر في مجال المؤسسات الناشئة، بما جعل التجربة الجزائرية رائدة وموثوقة، وتحظى باهتمام متزايد من الدول الإفريقية.
- أمر السيد الرئيس بمواصلة دعم الدينامكية الإيجابية والنجاحات المحققة في هذا المجال، مع العمل مستقبلا على إشراك القطاع الخاص، في تمويل مشاريع المؤسسات الناشئة، خاصة في المجالات الأكثر طلبا.
- أكد السيد الرئيس أن النموذج الجزائري، في استحداث وتطوير المؤسسات الناشئة هو اليوم محل اهتمام إفريقي ودولي، كونه يخلق ديناميكية اقتصادية ويحفظ السيادة الفعلية لشبابنا ومؤسساتهم.
حول الموسم السياحي :
- كلف السيد رئيس الجمهورية، وزيرة السياحة، بإعداد مخطط عمل كامل وفعال، يخص تطوير السياحة الجزائرية ويُشجع السياحة الداخلية، لفائدة العائلة الجزائرية لا سيّما السياحة الساحلية، مع التركيز على التكوين والتخصص في مجال السياحة: ساحليةً كانت أم جبلية أم صحراوية، خصوصا مع اعتماد الجزائر في السنوات الأخيرة العديد من التسهيلات، أهمّها إمكانية الحصول على التأشيرة مباشرة بعد الوصول إلى مطارات جنوبنا، دون أيّ عراقيل.
- وجّه السيد رئيس الجمهورية بضرورة استغلال كل الإمكانات السياحية، التي تزخر بها بلادنا من خلال التنسيق والتعاون، الذي يسهم في تسويق صورة التنوع والثراء الحضاري والثقافي للجزائر.
- كما كلّف السيد رئيس الجمهورية وزير الدولة وزير الخارجية ووزيري الداخلية والرياضة بالتحضير لإمضاء اتفاقية توأمة بين مدينتي تيبازة وكانساس سيتي الأمريكية، عرفانا بحفاوة الاستقبال للبعثة الرسمية والمناصرين الجزائريين، خلال كأس العالم 2026، تقديرا لمكانة العلاقات الجزائرية -الأمريكية.