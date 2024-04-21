مجلس الوزراء: رئيس الجمهورية يوافق على مراجعة منح المتقاعدين

وافق رئيس الجمهورية في اجتماع لمجلس الوزراء يوم الأحد، على مراجعة منح المتقاعدين في جميع الأصناف.

وقال الرئيس تبون خلال ترؤسه للاجتماع، حسب ما نقله التلفزيون العمومي، إن “مراجعة منح المتقاعدين تأتي تقديرا لما قدمته هذه الفئة خدمة للوطن”.

وفي هذا الصدد، وجّه الرئيس الحكومة بمباشرة دراسات معمقة لتحديد مستوى الزيادات الجديدة في منح المتقاعدين، قبل إقرارها بطريقة مرحلية في مجلس الوزراء المقبل.

كما دعا الرئيس تبون إلى “البحث عن أساليب تمويلية إضافية للصندوق الوطني للتقاعد، حتى تكون هذه الزيادات متماشية مع تطور الاقتصاد الوطني”.

الرئيس تبون يأمر بإعادة دراسة القوانين الأساسية للأسلاك الطبية وشبه الطبية

وفي قطاع الصحة، أمر رئيس الجمهورية بإعادة دراسة القوانين الأساسية للأسلاك الطبية وشبه الطبية في اجتماع الحكومة.

وشدّد الرئيس في هذا الشأن على “الدور الريادي الذي يقوم به السلك الطبي وشبه الطبي، للمساهمة في ضمان الأمن الصحي الوطني”.

وهو ما يفرض إيلاء مكانة خاصة لهذا القطاع، تشمل الحماية والتقاعد ومِنَحًا تحفيزية حسب طبيعة مناطق العمل”، يضيف رئيس الجمهورية.