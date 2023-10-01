مجلس الوزراء: رفع المنحة الجامعية ومساعدات للفلاحين المتضرّرين من الجفاف

الرئيس تبون مع الوزير الأول

قرر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يوم الأحد في اجتماع لمجلس الوزراء، رفع المنحة الجامعية من 1300 دينار إلى 2000 دينار شهريا. حسب ما أفاد به التلفزيون العمومي.

وتصل قيمة المنحة المقدّمة للطلبة الجامعيين في الوقت الحالي، إلى 4050 دينار يتمّ صبّها كل ثلاثة أشهر. بمعدل 1350 دينار شهريا.

وبعد الزيادة الجديدة التي خرج بها مجلس الوزراء، سترتفع هذه المنحة إلى نحو 6000 دينار كلّ ثلاثة أشهر. أي بارتفاع تفوق نسبته 50 بالمئة.

“وسيدخل قرار الرئيس حيز التنفيذ ابتداء من أكتوبر الجاري. ريثما يتم إعداد تصور جديد شامل لمنظومة الخدمات الجامعية في الجزائر”، يقول بيان الاجتماع.

كما أمر الرئيس تبون في ذات الاجتماع، بإعداد قانون أساسي للأئمة، يتمضن مراجعة لأجورهم. ووجّه أيضا بمساعدة الفلاحين الذين تضرروا من الجفاف، بدعمهم بالبذور والأسمدة بالمجان.

البيان الكامل لاجتماع مجلس الوزراء: