مجلس الوزراء: نحو استحداث ولايات وولايات منتدبة جديدة.. ولا عودة للاستدانة

ستعمل وزارة الداخلية على مشروع لاستحداث ولايات منتدبة جديدة في الجنوب والهضاب العليا، بأمر من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في اجتماع لمجلس الوزراء يوم الأحد.

وأشرف الرئيس تبون على اجتماع مجلس الوزراء، لمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2024. كما استعرض الاجتماع أيضا، حسب ما ذكره بيان للرئاسة، ملفات تتعلق بقطاعات:

الداخلية،

التعليم العالي،

الفلاحة،

البريد والمواصلات،

والأشغال العمومية.

وقد أمر الرئيس تبون، وزير الداخلية “بمتابعة مشروع استحداث ولايات منتدبة جديدة في الجنوب والهضاب العليا، بالتنسيق مع باقي القطاعات المعنية. على أن تستحدث، في مرحلة لاحقة، ولايات جديدة في شمال الوطن”.

وتابع بيان الاجتماع بأن “استحداث ولايات منتدبة جديدة، هدفه تعميم التنمية المحلية، وخلق الفضاءات الاقتصادية، وتخفيف العبء على المواطن”.

البيان الكامل لاجتماع مجلس الوزراء: