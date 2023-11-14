مجلس الوزراء يوافق على إنشاء قاعدة لتخزين وحماية البيانات من قبل هواوي الصينية

وافق مجلس الوزراء الذي عقده رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يوم الثلاثاء، على مشروع إنشاء قاعدة لتخزين وحماية البيانات الإلكترونية (Data center)، من قبل شركة هواوي الصينية.

وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية حول الاجتماع، أن الرئيس تبون ثمّن “وضوح الرؤية الخاصة بالتوجّه الرقمي للجزائر. ضمن العرض الذي قدمته الوزيرة المُحافظة السامية للرقمنة”.

وذكّر الرئيس بأنّ “الهدف الأساسي من مشروع الرقمنة في الجزائر هو القضاء على البيروقراطية، واعتماد الشفافية في تسيير الشأن العام”.

وقد تناول الاجتماع عدّة نقاط تتعلق بقطاعات المالية والأشغال العمومية والموارد المائية والتحوّل الرقمي، حسب ما ذكره بيان للرئاسة.

البيان الكامل لاجتماع مجلس الوزراء: