محادثات “مطوّلة” بين عطاف ونظيره التركي

تحادث وزير الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف، الخميس، بأنقرة، على انفراد مع نظيره التركي هاكان فيدان، حول أبرز أولويات التعاون الثنائي بين الجزائر وتركيا.

وأفاد بيان وزارة الخارجية الجزائرية أن هذه المحادثات “قد تركزت حول أبرز أولويات التعاون الثنائي بين الجزائر وتركيا، والقضايا التي تحظى باهتمام مشترك من قبل البلدين”.

وذلك في “جوارهما المتوسطي أو في فضاءات انتمائهما، وعلى وجه تطور العلاقات في شمال افريقيا ومستجدات الأوضاع في منطقة الساحل الإفريقي”.

ترأس اللجنة المشتركة الجزائرية-التركية للتخطيط..

ترأس وزير الخارجية عطاف مناصفة مع نظيره التركي هاكان فيدان، أشغال الدورة الثانية للجنة المشتركة الجزائرية-التركية للتخطيط.

وشارك في “أشغالها ممثلين عن اثني عشرة قطاعا وزاريا من الجانب الجزائري ونظرائهم من الجانب التركي”، حسب بيان الوزارة.

و”انصبت الأشغال حول تقييم التقدم المحرز في تنفيذ القرارات التي اتخذها قائدا البلدين، الرئيسان تبون وأردوغان، منذ انعقاد الدورة الأولى لمجلس التعاون رفيع المستوى شهر ماي من العام الماضي”.

زيارة أردوغان إلى الجزائر شهر أكتوبر..

سيزور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجزائر، شهر أكتوبر المقبل، بدعوة من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، حسب بيان الخارجية.

وتمّ التحضير خلال هذه الأشغال “لانعقاد الدورة الثانية لهذا المجلس المرتقبة في المستقبل القريب بمناسبة الزيارة التي سيقوم بها الرئيس أردوغان إلى الجزائر”.

للإشارة أن القطاعات الوزارية المشاركة في هذه اللجنة المشتركة للتخطيط هي: “الصناعة والانتاج الصيدلاني، الطاقة والمناجم، النقل، الصيد البحري والمنتجات الصيدية، الفلاحة والتنمية الريفية، العدل، التربية الوطنية، التجارة وترقية الصادرات، المالية، الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، الثقافة والفنون، والتعليم العالي والبحث العلمي”.

مقابلة مع رئيس الجمعية الوطنية التركية الكبرى..

استُقبل وزير الشؤون الخارجية أحمد عطاف، الذي يواصل زيارة العمل إلى تركيا بتكليف من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، من قبل رئيس البرلمان التركي نعمان كوتولمش.

واستعرضا الطرفان “التطور النوعي التي تشهده العلاقات الجزائرية-التركية وآفاق امتدادها المتواصل، على غرار تعزيز بُعدها البرلماني”.