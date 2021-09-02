محاربو الصّحراء يتلذّذون بِالتهام أسماك البحر الأحمر المشوية

الجزائر 8 - جيبوتي 0

استهلّ المنتخب الوطني الجزائري سهرة الخميس مشواره في تصفيات كأس العالم 2022، بِنجاح كبير وأيضا بِسهولة لافتة.

وفاز “الخضر” بِنتيجة ساحقة (8-0) على الضيف فريق جيبوتي، في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات لِتصفيات مونديال 2022.

واحتضن ملعب “مصطفى شاكر” بِالبليدة أطوار هذه المباراة، تحت إدارة حكم الساحة الكاميروني بلاز يوفن نجيوا.

وسجّل أهداف المنتخب الوطني كلّ من: المهاجم إسلام سليماني في الدقائق الـ 5 والـ 25 (ركلة جزاء) والـ 46 والـ 53، والمدافع رامي بن سبعيني في الدقيقة الـ 26، ولاعب الخطّ الأمامي بغداد بونجاح في الدقيقة الـ 40 (ركلة جزاء)، والجناح رياض محرز في الدقيقة الـ 67، ومتوسط الميدان رامز زروقي في الدقيقة الـ 69.

وطرد الحكم المدافع الجيبوتي باتيو محمد يوسف في الدقيقة الـ 23، لِتعمّده لمس الكرة بِيده داخل منطقة العمليات (حاول إبعادها عن المرمى تفاديا لِهدفٍ مُحقّق).

واختار الناخب الوطني جمال بلماضي تشكيلا أساسيا يضمّ خيرة لاعبيه، لِمواجهة الضيف الجيبوتي. مُصمّما على حصد فوزٍ بِالنتيجة والأداء.

ولم يجد زملاء القائد والجناح رياض محرز صعوبات تُذكر في هذه المباراة، أمام منافس ينتمي إلى منطقة الشرق الإفريقي ويُطلّ على البحر الأحمر، بدا جليّا وأنه يفتقر للتجربة في المنافسات الدولية، حتى أن حارس المرمى الجزائري رايس وهاب مبولحي تمتّع بِراحة نادرة، لِشبه انعدام الهجمات الجيبوتية.

عموما، سيكون هذا الانتصار العريض حافزا معنويا لـ “محاربي الصحراء”، من أجل الذّهاب بعيدا في تصفيات المونديال، وبلوغ نهائيات نسخة قطر 2022.

وعن الفوج الأوّل ذاته، فازت بوركينا فاسو بِثنائية نظيفة على النيجر، مساء الخميس.

وفي الجولة الثانية، يتبارى المنتخب الوطني الجزائري مع بوركينا فاسو، بِمدينة مراكش المغربية مساء الثلاثاء المقبل. وتُواجه جيبوتي فريق النيجر يوما من قبل.

وبعد ستّ جولات، يتأهّل رائد المجموعة إلى الدور الأخير والحاسم من تصفيات كأس العالم 2022.