محافظة مهرجان سيدي بلعبّاس تكرّم وجوها فنّيّة وازنة

نظير إثرائهم للمشهد الثّقافي:

كرّمت محافظة المهرجان الثّقافي المحلّي للمسرح المحترف في مدينة سيدي بلعبّاس ،في دورته الثّالثة عشرة، وجوها فنّيّة وازنة نظير ما قدّمته للسّاحة الثّقافيّة في الجزائر، سواء في المسرح أو السّينما وغيرها، وهذا بعد الإعلان الرّسمي للافتتاح المهرجان.

وهذا الأخير سيمتدّ من 7 إلى 10 ديسمبر 2023، حيث سوف يكون جمهور سيدي بلعبّاس وعشّاق المسرح خلال هذه الفترة، على موعد مع برنامج ثري، سواء من حيث العروض أو الورشات و كذا اللّقاءات.كما تكون هذه المساحة الزّمنية الثّقافيّة مناسبة للقاء المهتمّين و الفاعلين في الحقل الثّقافي من كل الأطياف، ومحطّة للتّعاون وكذا تبادل الرّؤى في الفنّ الرّابع.

هذا وقد ارتأت محافظة المهرجان على رأسها رشيد جرورو، تكريم الفنّان المبدع الراحل سيد علي أحمد قرزيب، نظير ما قدّمه للفن في الجزائر، بالإضافة إلى الوجه الفنّي، الفنّان المسرحي السّينمائي والتّلفزيوني إيكروان عبد الرحمان الّذي عايش الكثير من الوجوه الفنّيّة الرّائدة في السّاحة الفنّيّة خلال مسيرته الطّويلة، وكان واحدا منهم. كما كانت المناسبة كذلك لتكريم الوجه المسرحي والتّلفزيوني الفنّان بن عبد الله جلّاب الّذي عرفه الجمهور، خلال الكثير من المحطّات على غرار الخشبة و الشّاشة، و الّذي تميّز بدوره بحضوره في العديد من الأعمال حيث ترك خلالها بصمات ناجحة في المشهد الثّقافي. كما كانت الوجوه النّسوية اللّواتي ساهمن في إثراء الحركة الثّقافية في الجزائر ضمن قائمة التّكريم، حيث اختارت محافظة المهرجان وعلى رأسها الفنّان رشيد جرورو، الوجه الفنّي السّيّدة سعاد سبكي، الّتي تعتبر من الوجوه الفنّيّة العصامية، الّتي صنعت لنفسها مسارا مميّزا وهذا بشهادة الجميع. أمّا و ضمن تكريم الوجوه الفنّيّة الصّاعدة، فخصّت الفنّانة المبدعة سعاد جنّاتي، بتكريم يليق بها، نظير الاستحقاقات الّتي نالتها إلى حدّ السّاعة، سواء داخل أوخارج الوطن، وكانت بذلك خير خليف لنجاح الوجه النّسوي في الفنّ الرّابع.