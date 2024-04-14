محاولات لإفشال انتقال حاج موسى إلى نادي فينورد الهولندي

فريقه يحتل مؤخرة الترتيب وصار يخسر بالسداسيات

يقبع حاليا فريق فيتيس الهولندي، الذي يلعب له الموهبة الجزائرية حاج موسى في قاع الترتيب، وقد خسر الأحد بسداسية نظيفة، أمام فريق إيندهوفن رائد الترتيب، والغريب في الحكاية أن حاج موسى دخل احتياطيا بعد أكثر من ساعة زمن من اللعب، مما جعل اللاعب حاج موسى احتياطيا في فريق في مؤخرة الترتيب..

وقد اقترب فعلا من السقوط في دوري هولندي متوسط المستوى يضم 18 فريقا ويسقط فيه فريقان وهما صاحبا الترتيب الـ 18 والـ 17 ويلعب فيه صاحب المرتبة الـ 16 مباراة فاصلة مع فريق من القسم الثاني، في الوقت الذي يتواجد رفقاء حاج موسى في المركز الـ 18، وحاج موسى يلعب احتياطيا، ولم يشارك منذ بداية الموسم سوى في 750 دقيقة، كللت بهدف وحيد، وهو ما يثير الدهشة، وقد يطرح التساؤل عن المستوى الفني الحقيقي لحاج موسى، الذي جاء من القسم الثاني البلجيكي، ولم يتمكن لحد الآن من فرض نفسه مع صاحب المؤخرة في الدوري الهولندي، الذي هو أقل مستوى من الدوريات الكبرى الخمسة، وحتى من الدوري التركي والدوري البرتغالي.

لم تكن مباراتا المنتخب الجزائري اللتان لعبتا في رمضان في شهر مارس المنقضي، أمام بوليفيا وجنوب إفريقيا، ميزانا حقيقيا لمستوى النجم حاج موسى، ولم يستطع الطاقم الفني الجديد ولا الجمهور الحكم على لاعب، ينشط في الهجوم ولم يسجل سوى هدف واحد طوال الموسم، في دوري هولندي معروف عنه من زمن بعيد، غزارة الأهداف، وفي لقاء فريق فيتيس الأخير خارج الديار، أمام متصدر الدوري هيندهوفن، ترك المدرب الهولندي لنادي فيتيس لاعبه الجزائري على مقاعد الاحتياط، وعندما صال وجال المحليون وأمطروا منافسيهم بخماسية قام المدرب الهولندي لفريق فيتيس بإقحام المهاجم الجزائري، بعد خراب مالطا.

ويبدو أن انتقال الحاج موسى إلى رفقاء زروقي فينورد ثاني الترتيب، يواجه العراقيل، حيث بدأت التساؤلات عن جدوى انتداب لاعب عقيم، وبالكاد يلعب أساسيا مع ناديه صاحب المؤخرة في هولندا، وحتى مع الخضر، فإن فوزه بمكان أساسي يبدو بعيد المنال مع عودة محرز وخاصة آدم وناس، وفي حالة قدوم أوليس نجم كريستال بالاس، فإن مكانة حاج موسى ستقتصر على مقاعد الاحتياط.

لم يبق من عمر الدوري الهولندي سوى أربع مباريات، وكل المؤشرات تصبّ لصالح فريق فيورد لانتزاع المرتبة الثانية بقليل من الجهد، وهي مرتبة تسمح لصاحبها بالمشاركة مباشرة في دور المجموعات من رابطة أبطال أوربا، وسيكون رائعا لحاج موسى برفقة رامز زروقي المشاركة في هذه المنافسة القوية، خاصة خلال الموسم القادم، حيث سيلعب الخضر تصفيات المونديال من جولته الخامسة إفريقيا إلى العاشرة، وقد يكون انتقال حاج موسى إلى فينورد فتح صفحة جديدة مختلفة، أهم ما فيها هو المساهمة في الأهداف، عبر التسجيل أو التمرير.