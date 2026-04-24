محرز على موعد تاريخي ليكون بطلا لآسيا مرة أخرى

سيصبح أكبر جامع للألقاب الجماعية والفردية

يقود رياض محرز، مساء السبت، ولثاني مرة على التوالي، قاطرة الأهلي السعودي لأجل محاولة انتزاع اللقب الثاني على التوالي، كبطل للقارة الآسيوية، في لقاء ماشيدا الياباني، وهو موعد كروي عالمي كبير سيتابعه إضافة إلى اليابانيين والسعوديين الملايين عبر العالم من عشاق الكرة الفنية مع سرعة اللاعب الياباني والتزام وفنيات الكرة السعودية.

بعد عشر سنوات عن مرور التتويج التاريخي لفريق ليستر سيتي، بالدوري الإنجليزي بفارق عشر نقاط كاملة عن الثاني أرسنال، وتتويج رياض محرز بلقب أحسن لاعب في بلاد الكرة إنجلترا، تحدث مفارقة عجيبة، حيث سقط فريق ليستر بعد مباراته أمام هال سيتي، يوم الثلاثاء، التي انتهت بالتعادل، رسميا، إلى الدرجة الثالثة، بينما سيلعب نجم مغامرة 2016 رياض محرز هذا السبت، نهائي بطولة النخبة الآسيوية، وأكيد لو فاز الأهلي السعودي الذي سيلعب النهائي على أرضه في جدة أمام جماهيره باللقب، لتم تعيين رياض محرز أحسن لاعب في أكبر قارة في العالم، بعد أن ظلموه الموسم الماضي ومنحوا لقب الأحسن للدولي البرازيلي فيرمينيو.

يكفي رياض محرز التتويج بهذا اللقب القاري الكبير، وبلوغ ربع نهائي كأس العالم مع الخضر لوضع اللاعب، الأكثر تتويجا وانتصارات مع الخضر، خاصة أنه الثاني حاليا من حيث تسجيل الأهداف بعد إسلام سليماني، وطبعا كل هذا من حيث التتويجات، وليس تقييما فنيا للنجوم الجزائريين مقارنة برياض محرز، لأن الجزائر عرفت ظواهر كروية لا يمكن نسيانها أو أن يغيبها محرز بإنجازاته مثل ماجر ودحلب وغيرهما ومنهم من فاز بألقاب كبرى وكانوا ظواهر كروية في العالم وعلى رأسهم رابح ماجر.

تتويج رياض محرز بلقب القارة الآسيوية للمرة الثانية على التوالي، سيكون تأكيدا لقيمته الفنية لمن شكك دائما في وزنه، لأن رونالدو المتواجد مع نادي النصر للموسم الرابع على التوالي لم يحصل على هكذا تتويج، بالرغم من أن النصر يضم لاعبين كبارا، ولا بن زيمة ولا نايمار، وحتى لو انضم بقية النجوم مثل محمد صلاح ورافينيا ما نافسوا إنجازات محرز مع الأهلي السعودي… طبعا إن حقق التتويج مساء السبت.

يضم الأهلي السعودي في تشكيلته الأساسية لاعبين فقط من المملكة العربية السعودية، وكلاهما دوليان، ولاعبين اثنين من البرازيل ولاعبين أيضا من فرنسا، ولاعبا من إنجلترا هو هداف النادي توني، ولاعبا تركيا ولاعبا من كوت ديفوار، كيسيي الذي لعب سابقا لبرشلونة والحارس السنغالي الدولي ماندي، بطل القارة السمراء، الذي لعب في الدوري الإنجليزي، ومع ذلك كان رياض محرز دائما برغم ثقل السنوات 35، الأحسن والأكثر أناقة ورسما للمحات الفنية المبهرة، التي تقام لها بلاتوهات في المملكة العربية السعودية البلد الأكثر مشاركة في الدول العربية في منافسة كأس العالم.