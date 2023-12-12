-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

محرز في القائمة النهائية لجائزة أفضل لاعب في الشرق الأوسط

عمر سلامي
  • 218
  • 0
محرز في القائمة النهائية لجائزة أفضل لاعب في الشرق الأوسط
أرشيف
رياض محرز

يتواجد الدولي الجزائري، ولاعب الأهلي السعودي، رياض في القائمة النهائية لجائزة أفضل لاعب في الشرق الأوسط.

وأعلن الحساب الرسمي لجائزة “غلوب سوكر” عن القائمة النهائية، لجائزة أفضل لاعب في الشرق الأوسط، والتي ضمت 5 لاعبين.

وسينافس رياض محرز، كل من كريستيانو رونالدو وكريم بن زيمة، بالإضافة إلى سالم الدوسري وحارس الأهلي محمد الشناوي، على الجائزة.

ومن المقرر أن يقام حفل توزيع الجوائز بدولة الإمارات يوم 19 جانفي المقبل.

مقالات ذات صلة
بِالفيديو: ثُلاثية من بونجاح

بِالفيديو: ثُلاثية من بونجاح

سعدي “يحشر” موتسيبي ولقجع في زاوية ضيّقة

سعدي “يحشر” موتسيبي ولقجع في زاوية ضيّقة

بالفيديو.. جيرونا يضيف برشلونة إلى قائمة ضحاياه ويستعيد الصدارة

بالفيديو.. جيرونا يضيف برشلونة إلى قائمة ضحاياه ويستعيد الصدارة

سباق على طريق هيريس بفرنسا.. الجزائري بن ستيتي يحتل المركز الثاني

سباق على طريق هيريس بفرنسا.. الجزائري بن ستيتي يحتل المركز الثاني

بِالفيديو: ثُنائية لـ “عمّورة”

بِالفيديو: ثُنائية لـ “عمّورة”

تتويج الجزائرية جرود شهرزاد بلقب البطولة الإفريقية للشطرنج

تتويج الجزائرية جرود شهرزاد بلقب البطولة الإفريقية للشطرنج

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد