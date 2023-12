محرز في القائمة النهائية لجائزة أفضل لاعب في الشرق الأوسط

يتواجد الدولي الجزائري، ولاعب الأهلي السعودي، رياض في القائمة النهائية لجائزة أفضل لاعب في الشرق الأوسط.

وأعلن الحساب الرسمي لجائزة “غلوب سوكر” عن القائمة النهائية، لجائزة أفضل لاعب في الشرق الأوسط، والتي ضمت 5 لاعبين.

وسينافس رياض محرز، كل من كريستيانو رونالدو وكريم بن زيمة، بالإضافة إلى سالم الدوسري وحارس الأهلي محمد الشناوي، على الجائزة.

🏆 THE FINALISTS in the BEST MIDDLE EAST PLAYER category at #GlobeSoccer Awards 2023: Al-Dawsari, Benzema, El Shenawy, Mahrez, and Ronaldo.

PLACE YOUR VOTE ➡️ https://t.co/XvXQ40AsUg to select your winner. pic.twitter.com/LOedq8IxXF

— Globe Soccer Awards (@Globe_Soccer) December 12, 2023