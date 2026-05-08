محرز يحسم مستقبله مع الأهلي السعودي

أكدت تقارير إعلامية أن الدولي الجزائري رياض محرز، قرّر الاستمرار مع نادي الأهلي السعودي.

وحسب صحيفة “الرياضية” فإن رياض محرز مستمر مع الأهلي، ولن يرحل عن النادي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأضافت الصحيفة، أن فكرة مغادرة رياض محرز غير مطروحة إطلاقا لدى الجهاز الفني أو الإداري.

كما أشارت إلى أن المدرب ماتياس يايسله، يرى بأن محرز من ركائز الفريق، ويعد من بين العناصر المهمة التي يعتمد عليها في الموسم المقبل.

ويرتبط محرز مع الأهلي بعقد يمتد حتى صيف 2027، وكان قد انضم إلى صفوف الأهلي في صيف 2023 قادما من مانشستر سيتي الإنجليزي.

ولعب محرز هذا الموسم 42 مباراة وسجل 8 أهداف وقدم 13 تمريرة حاسمة لزملائه، كما ساهم في التتويج بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة.