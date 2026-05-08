-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

محرز يحسم مستقبله مع الأهلي السعودي

عمر سلامي
  • 1026
  • 0
محرز يحسم مستقبله مع الأهلي السعودي

أكدت تقارير إعلامية أن الدولي الجزائري رياض محرز، قرّر الاستمرار مع نادي الأهلي السعودي.

وحسب صحيفة “الرياضية” فإن رياض محرز مستمر مع الأهلي، ولن يرحل عن النادي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأضافت الصحيفة، أن فكرة مغادرة رياض محرز غير مطروحة إطلاقا لدى الجهاز الفني أو الإداري.

كما أشارت إلى أن المدرب ماتياس يايسله، يرى بأن محرز من ركائز الفريق، ويعد من بين العناصر المهمة التي يعتمد عليها في الموسم المقبل.

ويرتبط محرز مع الأهلي بعقد يمتد حتى صيف 2027، وكان قد انضم إلى صفوف الأهلي في صيف 2023 قادما من مانشستر سيتي الإنجليزي.

ولعب محرز هذا الموسم 42 مباراة وسجل 8 أهداف وقدم 13 تمريرة حاسمة لزملائه، كما ساهم في التتويج بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة.

مقالات ذات صلة
بطولة إفريقيا للسباحة.. المنتخب الجزائري يعزز رصيده بـ 8 ميداليات

بطولة إفريقيا للسباحة.. المنتخب الجزائري يعزز رصيده بـ 8 ميداليات

يهمّ مُشجّعي اتحاد العاصمة

يهمّ مُشجّعي اتحاد العاصمة

مدرب أرسنال يعلّق بعد التأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا

مدرب أرسنال يعلّق بعد التأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا

بلماضي يفشل في بلوغ نهائي كأس أمير قطر

بلماضي يفشل في بلوغ نهائي كأس أمير قطر

تحذير من تصاعد عمليات الاحتيال الإلكتروني لمشجعي مونديال 2026

تحذير من تصاعد عمليات الاحتيال الإلكتروني لمشجعي مونديال 2026

البطولة الإفريقية للترامبولين.. الجزائر تنهي المنافسة في الصدارة

البطولة الإفريقية للترامبولين.. الجزائر تنهي المنافسة في الصدارة

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد